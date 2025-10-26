Jefe de Sauber asegura que "me habría encantado ganar una carrera con 'Checo' en México"

Sergio Pérez, en ese momento piloto de Red Bull, camina por el circuito antes del Gran Premio de Las Vegas, el 23 de noviembre de 2024.

Como ya es costumbre en los fines de semana de Fórmula 1 , durante el México GP algunos de los jefes de las escuderías fueron convocados para una sesión de preguntas y respuestas en las que se abordan temas relacionados con el campeonato y también con la sede de la carrera.

Por supuesto, los medios locales aprovecharon para cuestionar sobre las diferencias que encontraban este año ante la falta del héroe local, Sergio “Checo” Pérez .

Un piloto icónico en México y Latinoamérica

Jonathan Wheatley, quien hace algunos años fungiera como director deportivo de Oracle Red Bull Racing, aseguró en rueda de prensa que fue muy afortunado de haber trabajado cerca del piloto mexicano mientras formó parte de la escudería.

Respecto al ambiente que se vive durante la carrera en México, el ingeniero británico reveló que siempre le ha sorprendido la energía de los fanáticos, además de la creatividad con la que abordan a los volantes durante su llegada al Paddock, sobre todo al ex coequipero de Max Verstappen.

“Recuerdo el año pasado que [los fanáticos] tenían cañas de pescar sobre los balcones aquí, bajando las gorras para que las firmaran. Nunca había visto eso antes”, reveló.

Jonathan, además, compartió que al formar parte de los Toros Rojos, uno de sus anhelos habría sido que el auto número 11 se llevara la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, al saber lo apasionados que son los fanáticos aztecas, bromeó al comentar que probablemente ninguno del equipo habría podido salir del circuito debido a los festejos de los seguidores de “Checo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Angeles Dodgers (@dodgers)

Además de compartir sus impresiones sobre los mexicanos, Jonathan también resaltó detalles que hacen único al trazado, como lo es, por supuesto, el Estadio GNP (antes Foro Sol), zona en la que se encuentran ubicadas las curvas 12 a 16 y que destacan por estar rodeadas de gradas elevadas desde las cuales los fanáticos tienen una vista privilegiada de los monoplazas y cuyos festejos hacen retumbar la pista:

“Me encanta el desarrollo del circuito, este complejo de estadios al final da una verdadera sensación de coliseo… espero con ansias esta carrera todos los años”, finalizó Wheatley.