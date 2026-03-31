martes 31  de  marzo 2026
GOLF

Informan que Tiger Woods portaba un fuerte analgésico en el bolsillo en su accidente

El reconocido golfista Tiger Woods se negó a realizar un análisis de orina luego de que una prueba de alcoholemia indicara que no tenía alcohol en el organismo

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La estrella del golf Tiger Woods llevaba dos píldoras del analgésico hidrocodona en el bolsillo en el momento de su accidente de tráfico el pasado viernes en Florida, de acuerdo con un reporte policial difundido el martes.

En el informe se señala que, tras el percance, Woods explicó a los agentes que estaba mirando su teléfono celular y cambiando la emisora de radio cuando su vehículo impactó a una camioneta con remolque y volcó sobre la puerta del conductor cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

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Woods "manifestó que (...) no se dio cuenta de que el vehículo delante de él había reducido la velocidad", indicó el documento.

Tras el accidente, que no causó heridos, el astro estadounidense fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos de sustancias y unas horas después fue puesto en libertad tras el pago de una fianza.

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Woods, de 50 años, se negó a realizar un análisis de orina después de que una prueba de alcoholemia indicara que no tenía alcohol en el organismo.

Según declaró el mismo viernes el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, expertos policiales que evaluaron al golfista consideraron que "no estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga".

Este martes, la oficina del sheriff del condado emitió el reporte del accidente en el que señaló que Woods portaba dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide utilizado para aliviar dolores.

Según observaron agentes, el deportista estaba "sudando profusamente" y sus movimientos eran "letárgicos y lentos".

Sus ojos estaban "inyectados en sangre y vidriosos" y "cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha" al caminar, describieron.

Al preguntarle por su estado médico, "Woods indicó que se ha sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna... Woods indicó que cojea y que el tobillo se le traba al caminar", señaló el reporte.

Otro accidente

El ganador de 15 torneos de Grand Slam sufrió un accidente más grave en California en 2021 por el que estuvo cerca de que le amputaran la pierna derecha y cuyas secuelas han lastrado sus repetidos intentos de regresar a la competición.

Woods debe comparecer para la lectura de cargos el 23 de abril en Stuart, Florida.

Ausente de la alta competición desde el Abierto Británico de 2024, Tiger preparaba una nueva reaparición tras su rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2025.

Esta misma semana disputó las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

FUENTE: AFP

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