Inter Miami aguarda por recuperación de Lionel Messi

La albiceleste salió victoriosa en ambos duelos, derrotando por la mínima diferencia a Ecuador con gol de tiro libre de Messi y luego arrollando a Bolivia en La Paz con marcador de 3-0, gracias a tantos de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

messiecu.jpg Lionel Messi celebra tras anotar un gol de tiro libre para Argentina ante Ecuador durante el partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, el jueves 7 de septiembre de 2023. AP/Gustavo Garello

Según informó el director técnico Lionel Scaloni, Messi "sintió algo" en las instancias finales del choque contra los ecuatorianos, razón por la que tuvo que abandonar el encuentro. La "Pulga" viajó con el resto de sus compañeros a territorio boliviano, pero no se recuperó a tiempo para jugar.

"No estaba listo para ver acción", le comentó Scaloni a la prensa tras el triunfo sobre Bolivia. "Ayer (lunes) intentó recuperarse, no se sintió cómodo y preferimos no correr ningún riesgo. No estaba en condiciones. Queríamos que probara en el entrenamiento y ni siquiera pudo hacerlo".

El Inter Miami regresará a la acción este sábado en contra del Atlanta United y si Messi no se encuentra todavía en un estado óptimo para participar, las posibilidades clasificatorias de la tropa del sur de la Florida seguirán complicándose.

Los dirigidos por Gerardo Martino esperan que la sensación argentina pueda por lo menos estar listo para disputar la final del U.S. Open Cup contra el Houston Dynamo el 27 de septiembre.