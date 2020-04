Italia: Ciclista profesional pedalea para llevar medicinas

ROVATO.- No hay aficionados que lo alientan en la ruta. Ni compañeros que lo apoyen. No hay una carrera que ganar. Pero el ciclista profesional Davide Martinelli - miembro del equipo Astana- se está apuntando victorias morales cada vez que sale con su bicicleta a repartir medicinas para los ancianos y otros necesitados durante la pandemia del coronavirus COVID-19,.El servicio es de gran utilidad en Lodetto, el pueblo de Martinelli en la región lombarda del norte de Italia, muy golpeada por el brote. El pueblo no tiene una farmacia ni un supermercado.