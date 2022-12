Japón renueva a su director técnico hasta el 2026

"Es de verdad el trabajo que más me llena. Es el trabajo que me da la oportunidad de competir en la escena internacional estando orgulloso de ser japonés. Es por lo que he decidido aceptar la oferta de la JFA", explicó el seleccionador durante una rueda de prensa en Tokio.

Exjugador internacional japonés (1992-1996), asumió el rol de seleccionador después del Mundial 2018 en Rusia, donde ya trabajó como entrenador adjunto.

https://twitter.com/giraltpablo/status/1608129099486355458 Hajime Moriyasu continuará al frente de Japón hasta 2026. Es la primera vez en la historia del seleccionado que un DT permanece en el cargo tras una Copa del Mundo. Sin dudas su trabajo lo merecía. pic.twitter.com/zD6VslSEkP — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 28, 2022

En Catar, los "Samuráis Azules" no lograron alcanzar su objetivo de cuartos de final, algo que habría sido inédito para Japón, al caer en los penales en octavos de final contra Croacia (1-1 después de la prórroga, 3-1 en penales).

Pero los nipones lograron ganar en fase de grupos a España y Alemania, dos referentes del fútbol mundial, por idéntico resultado 2-1. Japón terminó primera del grupo E, en el que también estaba Costa Rica.

Durante varios años, los japoneses se han mostrado como la selección más competitiva del continente asiático, a pesar de que no han logrado capitalizar de forma contundente en un torneo internacional.

Esa es la esperanza con esta nueva camada de jugadores en la selección, que de la mano de un Moriyasu que ahora tendrá la oportunidad de continuar con el plan de trabajo que ha establecido en tiempos recientes, luce con un futuro bastante prometedor rumbo a la siguiente Copa del Mundo en Norteamérica.

