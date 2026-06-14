domingo 14  de  junio 2026
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Japón saca el pecho en su debut y empata contra la favorita Países Bajos

En el juego más emocionante de la Copa del Mundo hasta ahora, Japón vino de atrás en un par de ocasiones para igualar ante la poderosa escuadra naranja

Jugadores de Japón celebran luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido del Mundial contra Países Bajos, el 14 de junio de 2026.

Jugadores de Japón celebran luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido del Mundial contra Países Bajos, el 14 de junio de 2026.

ARIC BECKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DALLAS.- Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos equipos que premió la fortaleza anímica de los asiáticos.

Los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51', pero Keito Nakamura igualó seis minutos después. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64', y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88' el agónico 2-2 definitivo.

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La pelota al pie y la paciencia de los europeos pareció ser suficiente para un estreno con triunfo, pero los dirigidos por Hajime Moriyasu tenían otros planes, que finalmente concretaron gracias a un desvío que ayudó a la definición de Kamada, centrocampista del Crystal Palace.

En el primer tiempo, el partido estuvo intenso y el bloque defensivo de los nipones funcionó a pleno, con un certero Zion Suzuki bajo los palos.

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Las idas y vueltas estaban reservadas para una segunda mitad de alto voltaje, que abrió con un remate de cabeza de manual de Van Dijk y siguió con un misil desde las puertas del área de Nakamura, que avisó que los Samuráis Azules darían pelea hasta el final.

En un tramo de juego frenético, los neerlandeses se adelantaron de nuevo a los 64 minutos, cuando Summerville, del West Ham, superó a su marcador por la banda derecha y, con la zurda, colocó el balón con rosca en el ángulo inferior derecho de Suzuki.

Pero el héroe de la tarde en Dallas fue Kamada con el gol del agónico empate.

Además de la igualdad, Países Bajos se lleva inquietudes por la presentación de su histórico goleador Memphis Depay, que ingresó al minuto 70 y se mostró lejos de su mejor forma.

Panamá rechaza afirmación de "Ibra"

La selección de Panamá rechazó que sea el saco de boxeo para sus rivales en el Mundial de Norteamérica, como dijo recientemente la leyenda del fútbol sueco, y ahora comentarista, Zlatan Ibrahimovic.

El exdelantero internacional, entre otros, del AC Milan, Barcelona y París Saint-Germain (PSG), manifestó recientemente en un programa de la cadena estadounidense Fox Sports que Panamá será el "saco de boxeo" para Inglaterra, Croacia y Ghana, integrantes todos del Grupo L.

Los comentarios de Ibrahimovic, conocido por su facilidad para polemizar, llegaron hasta el cuartel general de Panamá en Toronto, donde los canaleros debutarán el miércoles ante Ghana.

"Nosotros estamos concentrados y tenemos un objetivo que es hacer las cosas de la mejor manera, es fútbol y vamos partido tras partido, vamos a ganar que es lo que queremos hacer", dijo este domingo el defensor panameño, Jiovany Ramos, al ser preguntado en conferencia de prensa por las declaraciones Ibrahimovic.

"Zlatan siendo Zlatan", ironizó en la víspera el delantero canalero Ismael Díaz, quien se mostró, sin embargo, fan del delantero sueco.

FUENTE: AFP

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