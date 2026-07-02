Jaylen Brown es traspasado a los 76ers en un canje bomba con Paul George rumbo a Boston

Jaylen Brown #7 de los Boston Celtics supera a Vj Edgecombe #77 de los Philadelphia 76ers durante el cuarto periodo del séptimo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA

Los Boston Celtics sacudieron la NBA al acordar el traspaso de Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers en una de las operaciones más impactantes del verano.

De acuerdo con ESPN, Philadelphia enviará a Paul George, dos selecciones de primera ronda del Draft y dos de segunda ronda a cambio del alero, quien fue el máximo anotador de los Celtics la temporada pasada.

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Boston recibirá una selección de primera ronda de 2028 —que podría convertirse en un intercambio de picks—, una primera ronda sin protección de 2031 y dos selecciones de segunda ronda correspondientes a 2028 y 2030.

Brown, de 29 años, venía de firmar la mejor campaña anotadora de su carrera con un promedio de 28.7 puntos por partido. En las últimas semanas habían surgido rumores sobre su descontento con la dirección que estaba tomando la franquicia, luego de que su nombre apareciera en conversaciones relacionadas con un posible canje por Giannis Antetokounmpo.

Con su llegada a Philadelphia, Brown formará un nuevo núcleo junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y el novato VJ Edgecombe. El movimiento resulta llamativo, ya que el escolta había criticado públicamente a Embiid tras la eliminación de Boston en los playoffs, acusándolo de exagerar contactos para recibir faltas, declaraciones que incluso le costaron una multa de 50.000 dólares por parte de la NBA.

Por su parte, Paul George inicia una nueva etapa con los Celtics. El veterano alero, nueve veces All-Star, promedió 17.3 puntos por encuentro la temporada anterior, aunque solo disputó 37 partidos debido a una suspensión de 25 encuentros y problemas físicos en la rodilla izquierda.

El intercambio representa un cambio de rumbo para ambas franquicias: Boston apuesta por un jugador experimentado y activos de Draft para el futuro, mientras que Philadelphia incorpora a una estrella en plenitud con la intención de luchar por el campeonato.