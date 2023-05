Jimmy Butler en duda rumbo al segundo duelo para el Heat

Una buena razón por la que el Heat terminó en una posición tan desventajosa en la tabla fue porque jugaron gran parte de la temporada con un roster lastimado, así que, de una u otra forma, están acostumbrados a la incertidumbre.

"No es como si estuviéramos haciendo esto solo hoy", le comentó a The Associated Press el entrenador Erik Spoelstra. "Han sido seis meses con este tipo de vida".

Heat take Game 1 at MSG!#PhantomCam pic.twitter.com/UdcaYW4swH — NBA (@NBA) April 30, 2023

Miami consiguió una victoria con marcador de 108-101 el domingo, incluso con un Butler mermado que se lastimó el tobillo derecho en pleno encuentro. Spoelstra señaló el lunes que es posible que no tengan una actualización real con respecto a la disponibilidad del jugador para el segundo desafío sino hasta poco antes del compromiso.

La actual serie entre el Heat y los Knicks es una de las que más expectativa ha generado entre los fanáticos, debido a la historia que tienen ambos combinados, en especial durante la postemporada. Algunas de las series más intensas de los playoffs en los años 90 estuvieron protagonizadas por las dos escuadras.

Antes de esta ocasión, la última vez en la que ambos equipos se vieron las caras en una serie de postemporada fue en 2012, cuando Miami derrotó a Nueva York en camino al título de la NBA.