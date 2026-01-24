sábado 24  de  enero 2026
José Ramírez firma histórica extensión y asegura su futuro con los Cleveland Guardians

José Ramírez firma una extensión histórica con los Cleveland Guardians por 7 años y 175 millones de dólares, asegurando su legado y futuro en la franquicia

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, celebra luego de anotar la carrera del triunfo en un juego de las Grandes Ligas, el 1 de mayo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El rostro de los Cleveland Guardians no se moverá de la franquicia. El equipo y su estrella, el tercera base José Ramírez, están finalizando una extensión de contrato por cuatro años y 106 millones de dólares, según informó Zack Meisel de The Athletic.

El nuevo acuerdo se añadirá a los tres años y 69 millones restantes de su contrato actual, convirtiéndose en un pacto total de siete años y 175 millones de dólares, de acuerdo con Jon Heyman del New York Post. El contrato incluye 70 millones de dólares diferidos, un detalle clave que vuelve a evidenciar la disposición del jugador a favorecer la estabilidad del club.

José Ramírez, una leyenda viva de los Guardians

Con esta firma, José Ramírez prácticamente garantiza que terminará su carrera en Cleveland, donde ya es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia. A sus 33 años, el dominicano figura entre los tres primeros lugares históricos del equipo en casi todas las estadísticas ofensivas relevantes y es líder absoluto en apariciones al plato y extrabases.

Salvo lesión, Ramírez superará a Terry Turner como el jugador con más partidos disputados en la historia del club —un récord vigente desde 1918— a inicios de abril.

Otro contrato “amigable” para el equipo

Esta es la segunda ocasión en la que Ramírez opta por una extensión considerada favorable para la franquicia, renunciando a la posibilidad de obtener mayores ingresos en la agencia libre. En abril de 2022 ya había firmado una extensión de 141 millones de dólares, evitando un año contractual en el que Cleveland estuvo cerca de traspasarlo a los Toronto Blue Jays o San Diego Padres.

Firmado originalmente por Cleveland en 2009, Ramírez debutó en Grandes Ligas en 2013 y explotó definitivamente en 2016, liderando al equipo al banderín de la Liga Americana.

Números de élite y temporada 2025 estelar

En 13 temporadas, Ramírez acumula una línea ofensiva de .279/.353/.504, con 1,668 hits, 285 jonrones, 949 impulsadas y 287 bases robadas. Es uno de solo cinco jugadores en la historia con al menos tres temporadas 30-30, y sus seis Silver Sluggers lo empatan con Mike Schmidt como el segundo antesalista más premiado, solo detrás de Wade Boggs.

En la temporada 2025, volvió a brillar al batear .283/.360/.503, con 30 jonrones, 85 remolcadas y 44 robos, logrando su segunda campaña consecutiva 30-40. Finalizó tercero en la votación al MVP de la Liga Americana, ganó otro Silver Slugger y fue finalista al Guante de Oro.

Éxito deportivo pese a bajo presupuesto

A pesar de asegurar a su máxima figura, los Guardians siguen proyectados con uno de los presupuestos más bajos de MLB en 2026. Su nómina actual ronda los 97 millones de dólares, la 29ª de 30 equipos, según Spotrac.

No obstante, Cleveland ha sido uno de los clubes más competitivos de la última década, con siete apariciones en postemporada desde 2016 y tres títulos divisionales en los últimos cuatro años. La deuda pendiente sigue siendo el campeonato, ausente desde hace 78 años, tras caer en la ronda de comodines ante los Detroit Tigers en octubre pasado.

