jueves 11  de  junio 2026
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Jugadores de La Liga en sus selecciones nacionales en el Mundial: ¿quién puede desempeñar un papel decisivo?

El campeonato español sigue siendo uno de los principales focos de talento del fútbol mundial y reúne a jugadores capaces de decidir encuentros al más alto nivel, ya sea con un gol, una asistencia o una intervención decisiva en los momentos de máxima presión

El talento de LaLiga vuelve a ser protagonista en la escena global. Jugadores de distintas selecciones llevan la calidad del fútbol español a los escenarios más importantes del mundo

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Cada cuatro años, la Copa del Mundo concentra la atención del planeta y convierte el fútbol en una conversación global. En el Mundial de 2026, numerosos futbolistas que compiten en La Liga volverán a asumir un papel protagonista con sus equipos nacionales.

El campeonato español sigue siendo uno de los principales focos de talento del fútbol mundial y reúne a jugadores capaces de decidir encuentros al más alto nivel, ya sea con un gol, una asistencia o una intervención decisiva en los momentos de máxima presión.

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Los nombres de estos futbolistas más influyentes de La Liga aparecen con frecuencia en los análisis y pronósticos deportivos que publican los medios especializados. Por su parte, los aficionados a las apuestas deportivas prestan especial atención a las apuestas relacionadas con estos jugadores y a sus estadísticas: las casas de apuestas suelen ofrecer apuestas individuales sobre los jugadores clave antes de cada partido.

Echemos un vistazo a los jugadores que pueden tener un impacto decisivo en el desempeño de sus selecciones nacionales durante el Mundial.

Lamine Yamal: un talento generacional como nunca antes

Todos sabíamos que esta lista iba a empezar con Lamine Yamal. Aunque lo cierto es que Lamine también es el más difícil de analizar sin caer en la exageración. Porque lo extraordinario no es solo su edad (18) y el hecho de que ya sea el jugador más valioso del mundo con 200 millones de euros según un portal de análisis y estadísticas deportivas, sino el hecho de que además sea el motor y referente de quizás la selección más prometedora de este torneo.

Con España, tendremos la oportunidad de ver si puede desequilibrar también a los mejores del mundo sin ningún margen de respiro. Porque esta temporada ha marcado 16 goles en La Liga (con el Barcelona), 6 en la Champions y varios títulos de peso. Si España quiere aspirar al título, Yamal puede ser el jugador que lo cambie todo.

Kylian Mbappé: el favorito natural para liderar Francia

Según las estadísticas, Kylian Mbappé ha sido muy productivo esta temporada: ha marcado más de 20 goles en La Liga y 15 en la Liga de Campeones. Pero Mbappé ha tenido una temporada agridulce en el Real Madrid: lesión, tensión en el equipo y críticas de la afición. Porque puede que La Liga le haya sometido a un tipo de presión diferente, pero su producción goleadora confirma lo de siempre: cuando Mbappé pisa el área, el partido cambia.

Francia volverá a contar con uno de los futbolistas más valiosos del planeta: según Transfermarkt, su valor de mercado es de 180 millones de euros). Su aceleración al espacio, su frialdad en la definición y su capacidad para aprovechar el mínimo error del rival le convierten en uno de los pilares de la selección francesa de cara al Mundial.

Vinícius Júnior: el caos que Brasil necesita

Este jugador del Real Madrid, valorado en 140 millones de euros, es a veces un tema incómodo (debido a su comportamiento brusco e inestabilidad emocional), pero innegablemente presente. Y es que a parte del drama de Vinícius Júnior fuera del campo, puede perder balones, acelerar de más o entrar en partidos emocionalmente tensos, pero también es capaz de hacer lo que casi nadie puede: romper una defensa entera desde una acción individual.

Brasil necesita exactamente ese tipo de futbolista. En torneos cortos, cuando el plan colectivo se atasca, los extremos diferenciales se convierten en una vía de escape. Y si Brasil consigue rodearlo bien, puede ser el corazón de la Canarinha.

Jude Bellingham: liderazgo, llegada y presencia total

Jude Bellingham tampoco necesita una larga introducción, dado que estamos hablando de una de las grandes figuras jóvenes del fútbol mundial que vale actualmente 130 millones de euros.

Su perfil se define por ser una mezcla de lo mejor de cada registro, con una presencia física y mental que le permite influir en casi cualquier fase del juego.

Toda Inglaterra apuesta en él, dada su capacidad para presionar, conducir, aparecer en el área y sostener emocionalmente al equipo en momentos complicados. En el Real Madrid ha aprendido a convivir con la exigencia diaria, los focos y la obligación de ganar. De ahí que este Mundial podrá ser su oportunidad para “traerla a casa”.

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