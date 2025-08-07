jueves 7  de  agosto 2025
Fútbol Americano

Jugadores de la NFL podrán seguir aspirando sales aromáticas por cuenta propia, pese a nueva restricción de la liga

Los jugadores de la NFL podrán seguir usando sales aromáticas (smelling salts), siempre que sea por decisión personal.

George Kittle #85 de los San Francisco 49ers habla con los árbitros de NFL durante una pausa en el juego durante el primer cuarto contra los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium el 5 de enero de 2025 en Glendale, Arizona.&nbsp;

George Kittle #85 de los San Francisco 49ers habla con los árbitros de NFL durante una pausa en el juego durante el primer cuarto contra los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium el 5 de enero de 2025 en Glendale, Arizona. 

Norm Hall/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

George Kittle puede respirar tranquilo... literalmente. Tras expresar su preocupación públicamente, el tight end de los San Francisco 49ers consiguió lo que quería: los jugadores de la NFL podrán seguir usando sales aromáticas (smelling salts), siempre que sea por decisión personal.

¿Qué decía la nueva política?

Según informó Kalyn Kahler de ESPN, la NFLPA (Asociación de Jugadores de la NFL) envió un memorando aclaratorio este miércoles, explicando que:

Lee además
La árbitra Jen Pawol observa la tercera entrada durante un partido de pretemporada entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field el 28 de febrero de 2025 en Tampa, Florida. 
Béisbol

MLB: Jen Pawol debutará como primera mujer árbitra en serie entre Marlins y Bravos
El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
BÉISBOL

Shohei Ohtani alcanza nueva marca personal en las Grandes Ligas

Las franquicias ya no podrán suministrar sales aromáticas a los jugadores.

No está prohibido el uso individual de estos productos por parte de los propios jugadores.

El cambio generó confusión y preocupación entre varias estrellas de la liga, especialmente Kittle, quien interrumpió una entrevista de su compañero Fred Warner en NFL Network para expresar su disgusto.

"He estado angustiado todo el día. Pensé que lo habían prohibido completamente. ¡Estaba listo para retirarme!", bromeó el jugador.

¿Por qué se restringen?

La NFL citó una advertencia publicada por la FDA en 2024, en la que se mencionan los posibles efectos negativos de los inhalantes de amoníaco, incluyendo el riesgo de enmascarar síntomas neurológicos como los de una conmoción cerebral.

Aunque las franquicias ya no pueden repartir sales aromáticas en el vestuario, los jugadores como George Kittle podrán seguir usándolas bajo su propia responsabilidad. Un alivio para el veterano de los 49ers y para muchos que consideran esta práctica parte de su rutina previa al juego.

Temas
Te puede interesar

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

¡Siguen los problemas! Barcelona retira la capitanía al arquero alemán Ter Stegen

Inter Miami se mete a los cuartos de final de la Leagues Cup, incluso sin Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Te puede interesar

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin

Oficina del Sheriff del Condado de Clay, Florida, lleva el caso. 
HOMICIDIO

Florida: Adolescente de 14 años mata a sus padres en Jacksonville y se entrega tras confesar

Vista frontal del Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, en Miami. 
SATISFACCIÓN LABORAL

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

Una de las salas de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín.
LOGROS Y DESAFÍOS

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo