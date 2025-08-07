Jugadores de la NFL podrán seguir aspirando sales aromáticas por cuenta propia, pese a nueva restricción de la liga

George Kittle #85 de los San Francisco 49ers habla con los árbitros de NFL durante una pausa en el juego durante el primer cuarto contra los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium el 5 de enero de 2025 en Glendale, Arizona.

George Kittle puede respirar tranquilo... literalmente. Tras expresar su preocupación públicamente, el tight end de los San Francisco 49ers consiguió lo que quería: los jugadores de la NFL podrán seguir usando sales aromáticas (smelling salts), siempre que sea por decisión personal.

Según informó Kalyn Kahler de ESPN, la NFLPA (Asociación de Jugadores de la NFL) envió un memorando aclaratorio este miércoles, explicando que:

Las franquicias ya no podrán suministrar sales aromáticas a los jugadores.

No está prohibido el uso individual de estos productos por parte de los propios jugadores.

El cambio generó confusión y preocupación entre varias estrellas de la liga, especialmente Kittle, quien interrumpió una entrevista de su compañero Fred Warner en NFL Network para expresar su disgusto.

"He estado angustiado todo el día. Pensé que lo habían prohibido completamente. ¡Estaba listo para retirarme!", bromeó el jugador.

¿Por qué se restringen?

La NFL citó una advertencia publicada por la FDA en 2024, en la que se mencionan los posibles efectos negativos de los inhalantes de amoníaco, incluyendo el riesgo de enmascarar síntomas neurológicos como los de una conmoción cerebral.

Aunque las franquicias ya no pueden repartir sales aromáticas en el vestuario, los jugadores como George Kittle podrán seguir usándolas bajo su propia responsabilidad. Un alivio para el veterano de los 49ers y para muchos que consideran esta práctica parte de su rutina previa al juego.