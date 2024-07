Kevin Durant asegura que Estados Unidos no está vieja para competir en los Juegos Olímpicos

Kevin Durant minimizó la reciente sugerencia de Joel Embiid de que la lista del Team USA era colectivamente antigua y "no lo que solían ser".

La lista estadounidense cuenta con seis jugadores de 30 años o más, incluido LeBron James, de 39 años.

Picsart_24-07-23_17-27-40-069.jpg LeBron James, de la selección de Estados Unidos, agradece al público tras un partido amistoso ante Sudán del Sur, el sábado 20 de julio de 2024, en Londres AP/Kin Cheung

Embiid hizo referencia específica a la superestrella de Los Angeles Lakers en una entrevista con The New York Times la semana pasada, diciendo: "El LeBron ahora no es el LeBron que era hace un par de años".

Sin embargo, James ha sido posiblemente el mejor jugador de las Estrellas y las Rayas en sus melodías preolímpicas.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de las Finales está liderando el equipo tanto en anotaciones como en asistencias. Anotó una canasta tardía para rescatar a Estados Unidos de una gran derrota ante Sudán del Sur y anotó los últimos 11 puntos para el Equipo de Estados Unidos en su apretada victoria sobre Alemania.

"Lo que pasa con la grandeza es que te ajustas y continúas encontrando formas de ser efectivo", dijo Durant. "Eso es lo que LeBron ha hecho. No está corriendo y saltando de la misma manera que cuando tenía 25, 26 años, pero todavía está saltando bastante alto y corriendo bastante rápido".

Los estadounidenses comienzan su búsqueda de una quinta medalla de oro olímpica consecutiva el domingo contra Serbia.