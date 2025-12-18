Kylian Mbappé, a un gol de superar un récord histórico de Cristiano Ronaldo

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.

Kylian Mbappé está a las puertas de entrar en la historia del Real Madrid . El delantero francés puede cerrar el año 2025 batiendo un récord de su ídolo Cristiano Ronaldo cuando el conjunto blanco se enfrente al Sevilla este sábado, en la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

Pese a un tramo irregular del Real Madrid, en el que incluso llegó a ponerse en duda la continuidad del entrenador Xabi Alonso, Mbappé se ha erigido como el gran referente ofensivo del equipo en su primera temporada completa en el club.

Mbappé amenaza el récord goleador de CR7 en un año natural

Con el doblete anotado el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera (victoria 3-2), Mbappé alcanzó los 58 goles con el Real Madrid en el año natural 2025, quedándose a solo una diana de las 59 que Cristiano Ronaldo firmó en 2013, el mejor registro goleador anual en la historia del club.

A sus 26 años, el atacante francés lidera la tabla de goleadores de LaLiga con 17 tantos en 16 jornadas, cifras a las que suma nueve goles en la Champions League y dos más en la Copa del Rey, para un total de 28 goles en lo que va de temporada.

Picsart_25-09-25_18-39-03-471 El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, cobra un penalti durante un partido de la liga española entre su club y el Levante UD en el estadio Ciutat de Valencia, en Valencia, el 23 de septiembre de 2025. JOSÉ JORDAN / AFP

El Real Madrid despide el año sin opción al liderato

El conjunto blanco llegará al duelo ante el Sevilla como segundo clasificado con 39 puntos, sin opciones de cerrar el año como líder, ya que inicia la jornada a cuatro unidades del FC Barcelona. Aun así, el foco estará puesto en la posibilidad de que Mbappé iguale o supere el registro de Cristiano Ronaldo, uno de los grandes referentes de su carrera.

Barcelona y Villarreal, duelo clave para cerrar 2025

Más atento al resultado que a los récords individuales estará el FC Barcelona, líder del campeonato con 43 puntos, que se despedirá del año con una exigente visita al Villarreal (3º, 35 puntos), la gran revelación de la temporada.

El Submarino Amarillo llega tras ser eliminado de la Copa del Rey por el Racing de Santander, líder de Segunda División, y con un rendimiento irregular fuera de LaLiga. Sin embargo, en el campeonato doméstico acumula seis victorias consecutivas, lo que convierte el duelo del domingo en el estadio de La Cerámica en una prueba de alto nivel para los de Hansi Flick.