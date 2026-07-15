miércoles 15  de  julio 2026
Fútbol

La final del Mundial rompe récords: las entradas en reventa alcanzan los 39.000 dólares

La enorme demanda por la final del Mundial 2026 ha disparado el precio de las entradas en reventa, con boletos desde 7.000 dólares y máximos de 39.000.

Gradas del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio de Dallas en Arlington.

Gradas del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio de Dallas en Arlington.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, ha desatado una auténtica fiebre entre los aficionados. A pocos días del encuentro, las entradas en los principales portales de reventa de Estados Unidos parten desde los 7.000 dólares y alcanzan hasta los 39.000, impulsadas por la alta demanda.

En portales como StubHub, Ticketmaster y TickPick, la mayor parte de los boletos disponibles ronda los 8.000 dólares, aunque las ubicaciones más exclusivas superan los 35.000 dólares. La reventa se ha convertido en la única alternativa para la mayoría de los aficionados que aún buscan asistir al partido.

Lee además
El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España
Fútbol

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después
El seleccionador francés, Didier Deschamps, reacciona tras la derrota en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 contra España
Fútbol

Didier Deschamps se despide de Francia con un adiós agridulce tras caer ante España

FIFA solo ofrece entradas ‘hospitality’ para la final del Mundial 2026

En la página oficial de la FIFA ya no quedan entradas generales para la final. Las únicas disponibles son los paquetes ‘hospitality’, que incluyen asientos preferenciales, acceso a zonas exclusivas, comida y bebida. Sus precios parten desde los 15.000 o 17.000 dólares y llegan hasta los 57.000 dólares en la opción más exclusiva.

Además del elevado precio de las entradas, los aficionados deberán asumir otros gastos como alojamiento, alimentación y transporte. El tren oficial hacia el MetLife Stadium cuesta 98 dólares, mientras que los autobuses lanzadera representan una alternativa más económica, con tarifas cercanas a los 20 dólares.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Mbappé explica el fracaso de Francia: "España fue mejor que nosotros"

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Semifinal contra Francia: Entrenador de España llama a la calma antes del gran partido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de la Oficina de la Administración del Seguro Social.
ANUNCIO

Seguro Social enviará una nueva ronda de beneficios: conozca quiénes la recibirán

La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
FAMOSOS

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
EEUU

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

Kim Kardashian junto a su hija Chicago y Lewis Hamilton. 
EN LAS REDES

Kim Kardashian publica inesperado "selfie" con Lewis Hamilton

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.
VISITA

Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia y reitera respaldo al nuevo Gobierno

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
bloqueo naval

EEUU desvía buques comerciales tras reinicio del bloqueo naval a Irán

La alcaldesa Daniella Levine Cava en el pleno de la Comisión condal. 
REGRESAR O SEGUIR

Miami-Dade: Levine Cava recomienda suspender negociación sobre planta de residuos

Jay Clayton  en la audiencia de confirmación ante el comité de Inteligencia del Senado.
SEGURIDAD NACIONAL

Nominado para Inteligencia asiste a audiencia de confirmación en el Senado

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026