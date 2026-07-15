La final del Mundial rompe récords: las entradas en reventa alcanzan los 39.000 dólares

Gradas del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio de Dallas en Arlington.

La final del Mundial 2026 , que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, ha desatado una auténtica fiebre entre los aficionados. A pocos días del encuentro, las entradas en los principales portales de reventa de Estados Unidos parten desde los 7.000 dólares y alcanzan hasta los 39.000, impulsadas por la alta demanda.

En portales como StubHub, Ticketmaster y TickPick, la mayor parte de los boletos disponibles ronda los 8.000 dólares, aunque las ubicaciones más exclusivas superan los 35.000 dólares. La reventa se ha convertido en la única alternativa para la mayoría de los aficionados que aún buscan asistir al partido.

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FIFA solo ofrece entradas ‘hospitality’ para la final del Mundial 2026

En la página oficial de la FIFA ya no quedan entradas generales para la final. Las únicas disponibles son los paquetes ‘hospitality’, que incluyen asientos preferenciales, acceso a zonas exclusivas, comida y bebida. Sus precios parten desde los 15.000 o 17.000 dólares y llegan hasta los 57.000 dólares en la opción más exclusiva.

Además del elevado precio de las entradas, los aficionados deberán asumir otros gastos como alojamiento, alimentación y transporte. El tren oficial hacia el MetLife Stadium cuesta 98 dólares, mientras que los autobuses lanzadera representan una alternativa más económica, con tarifas cercanas a los 20 dólares.

FUENTE: EFE