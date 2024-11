La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul no termina de ser creíble para algunos

La noche antes de esa pelea divisiva, Tyson le dio una bofetada a Paul en su último enfrentamiento . “Ni siquiera lo sentí”, dijo Paul. “Está enojado. Es un pequeño elfo enojado. Mike Tyson, pensé que fue una bofetada linda, amigo, pero mañana te van a noquear. Lo voy a joder. Golpea como un cabrón, ahora es personal, ¡debe morir!”.

