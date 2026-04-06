Lakers afrontan un cierre de temporada con mucho drama sin Doncic y Reaves

El jugador de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, previo a un juego contra los Mavericks de Dallas en la NBA, el 12 de febrero de 2026.

LOS ÁNGELES.- Tras una temporada exitosa, coronada con un mes de marzo espectacular, las esperanzas de título de la NBA de los Lakers de Los Ángeles se han visto frenadas en seco por las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves .

Terceros en la Conferencia Oeste tras sumar 15 victorias en 17 partidos en marzo, el futuro de los Lakers tomó de repente tintes dramáticos el pasado jueves, con el correctivo recibido por los actuales campeones, Thunder de Oklahoma City (136-96), partido en el que Doncic se retiró lesionado.

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Al día siguiente se confirmó una distensión de grado 2 en los músculos aductores de la pierna izquierda, que tendrá de baja al mago esloveno por tiempo indefinido.

Como las malas noticias no suelen ir nunca solas, el sábado fue Reaves el que sufrió otra distensión de grado 2, esta vez en los músculos oblicuos.

Ambos jugadores ya están descartados para lo que queda de temporada regular, hasta el 12 de abril, y su presencia en los playoffs queda en duda por estas lesiones musculares, que suelen requerir entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Medios estadounidenses informaron el domingo que Doncic viajó a Europa para seguir un tratamiento con el objetivo de intentar acortar los plazos.

"Prolongar la temporada"

Mientras espera recuperar a ambos, la histórica franquicia con 17 títulos debe aprender a jugar sin sus dos principales amenazas ofensivas, que suman cerca de 57 puntos de media por partido, de los cuales 33,5 corresponden al esloveno de 27 años, máximo anotador de la NBA esta temporada.

Aunque mantiene un nivel de rendimiento muy alto a sus 41 años, el "King" LeBron James ya no es una fuerza ofensiva dominante en la liga (20,6 puntos de media) y ve cómo sus esperanzas de lograr un quinto título se reducen seriamente.

"Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Esos dos jugadores van a intentar volver, es nuestro deber prolongar la temporada para permitirles regresar", afirmó el entrenador JJ Redick.

El técnico, de 41 años y en su segunda temporada, anticipa con razón un inicio de playoffs complicado.

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Con cuatro partidos aún por disputar hasta el 12 de abril, los oro y púrpura siguen terceros en el Oeste, pero con el mismo balance que el cuarto, Denver (50 victorias y 28 derrotas), al que superan gracias a los enfrentamientos directos.

Si se mantienen en esta posición, los Lakers tendrían muchas posibilidades de reencontrarse en primera ronda, como el año pasado, con los Timberwolves de Minnesota.

Los Wolves se comieron a los angelinos por 4-1 en 2025 y han conservado el mismo núcleo.

Por otro lado, los Lakers aún pueden caer hasta la quinta plaza, lo que los llevaría a un duelo contra Denver o Houston.

Sin Doncic ni Reaves, en cualquier caso no partirán como favoritos.

"Simplificar las jugadas"

El desplazamiento a Dallas aportó el domingo unas primeras respuestas, mientras Marcus Smart también está de baja (tobillo), aunque debería regresar pronto.

Sorprendentemente, los Lakers se las arreglaron muy bien en ataque, con un gran partido de James (30 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias), y el primer triple-doble de la carrera de Luke Kennard (15 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias).

Pero a los californianos les costó en defensa y fueron superados por el novato Cooper Flagg (45 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) y por los Mavericks, que se impusieron 134-128.

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"Le pedimos que simplificara la puesta en marcha de las jugadas y que se apoyara en las segundas acciones", explicó Redick sobre Kennard, llegado en febrero procedente de Atlanta y ascendido a base, que habitualmente es el francotirador del equipo.

"Hizo un buen trabajo", valoró el técnico, que admitió que está buscando un segundo base para liberar a Kennard en la creación.

El único consuelo de momento para los aficionados angelinos es que estas ausencias deberían traducirse en más minutos para Bronny James, hijo de la leyenda y niño mimado del público, autor de 5 puntos en ocho minutos frente a Dallas.

FUENTE: AFP