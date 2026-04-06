Cooper Flagg firma otra noche histórica con los Mavericks: el novato fuera de serie que ya asombra a toda la NBA

Cooper Flagg #32 de los Dallas Mavericks lanza a canasta contra Jericho Sims #00 de los Milwaukee Bucks durante el tercer cuarto en el Fiserv Forum el 31 de marzo de 2026 en Milwaukee, Wisconsin.

Cooper Flagg no está teniendo una temporada de novato normal. Está construyendo una irrupción que ya empieza a sentirse histórica en la NBA . El joven fenómeno de los Dallas Mavericks volvió a encender la liga este domingo tras firmar 45 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes en la victoria por 134-128 sobre Los Angeles Lakers, una actuación que no solo rompió otra barrera individual, sino que también ayudó a Dallas a cortar su peor racha en casa en 32 años.

Con apenas 19 años, Flagg viene de enlazar dos partidos que lo colocan directamente en conversación con leyendas. Apenas dos noches antes había explotado con 51 puntos, convirtiéndose en el primer adolescente en la historia de la NBA en alcanzar esa cifra, y ahora respondió con otro recital ofensivo para confirmar que lo suyo no es una racha pasajera. Además, se convirtió en el primer novato desde Allen Iverson (1996-97) en encadenar partidos consecutivos de 40 o más puntos.

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Cooper Flagg ya juega como una superestrella y no como un simple novato

Lo más impactante del partido no fue solo la cantidad de puntos. Fue cómo los consiguió. Flagg dominó desde el arranque, leyó la defensa, atacó espacios, generó para sus compañeros y jugó con una confianza impropia de un rookie. En una noche donde enfrente estaba nada menos que LeBron James, el joven de Dallas no se achicó. Todo lo contrario: fue el jugador más determinante del encuentro.

Ese es precisamente el detalle que más empieza a llamar la atención dentro y fuera de la liga: Cooper Flagg no se comporta como un proyecto, sino como una pieza capaz de cambiar partidos por sí solo. Su impacto ya no se mide únicamente en highlights virales o estadísticas llamativas, sino en algo mucho más valioso: condiciona partidos NBA como si llevara años en la élite.

La NBA ya tiene a su nuevo fenómeno: Cooper Flagg va por el Rookie del Año

En la carrera por el Rookie del Año, Flagg acaba de dar un golpe durísimo sobre la mesa. Su producción ofensiva, su versatilidad y su capacidad para asumir el protagonismo en momentos de máxima exigencia lo están separando del resto de novatos.

La reacción en redes y entre aficionados también deja claro el fenómeno que se está formando alrededor suyo: en comunidades como Reddit, la percepción general tras sus últimas exhibiciones es que Flagg ya tomó la delantera en la pelea por el ROTY y que su techo parece mucho más alto de lo que muchos imaginaban hace solo unos meses.

Y no es exageración. Cuando un novato empieza a poner su nombre al lado de registros que tocan a Allen Iverson, o cuando se convierte en el primer adolescente en lograr una marca inédita de 50 puntos, deja de ser “una buena historia” y pasa a ser un caso serio de estrella generacional.

cooperflagg (1).jpg Cooper Flagg visita el Empire State Building el 22 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. Roy Rochlin/Getty Images para Empire State Realty Trust/AFP (Foto de Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Dallas Mavericks encuentra en Cooper Flagg una razón para creer en el futuro

Aunque la temporada de Dallas ha tenido muchos altibajos, el surgimiento de Flagg cambia por completo la narrativa del equipo. Lo que antes parecía un cierre de campaña gris, ahora tiene un foco completamente distinto: el nacimiento de una figura franquicia.

Porque más allá de la victoria ante unos Lakers golpeados por las lesiones, lo verdaderamente importante para los Mavericks es esto: ya encontraron a su próximo rostro de franquicia. Y no parece un jugador para dentro de tres o cuatro años. Parece uno listo para competir desde ya.

Cooper Flagg, el novato fuera de serie que ya no sorprende: confirma

A este punto, quizás la mejor forma de definir lo que está haciendo Cooper Flagg sea esta: ya no sorprende que haga historia; sorprende si no la hace.

Cada partido suyo empieza a sentirse como un evento. Cada noche deja una cifra nueva, un récord nuevo o una señal más de que la NBA está viendo el nacimiento de una estrella distinta. Y cuando un jugador de 19 años puede mirar de frente a una leyenda como LeBron y terminar siendo el gran protagonista de la noche, queda claro que no estamos ante cualquier novato.

Cooper Flagg no solo está brillando. Está avisando que llegó para quedarse.