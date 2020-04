Aquí una lista de 10 películas que no puedes dejar de ver en tu vida.

Karate Kid (1984)

Daniel LaRusso es un chico de New Jersey que llega a Los Ángeles dispuesto a hacer amigos pero rápidamente se convierte en el blanco de los ataques de un grupo de estudiantes de karate.

Por suerte, se encuentra con el señor Miyagi, un veterano maestro de karate que le cambiará la vida enseñanzas que van más allá del dojo.

The Karate Kid Trailer (Original) HD

IP Man (2008)

Una de las películas más icónicas del karate ya que muestra la vida del gran maestro de artes marciales Wing Chun, quien fue la primera persona en enseñar este arte en forma abierta.

La historia se desarrolla durante la segunda guerra Sino-Japonesa y muestra distintos eventos en la vida de Chun, que fue el maestro de Bruce Lee.

Ip Man - Trailer

The Best of the Best (1989)

Un equipo formado por los mejores deportistas de los Estados Unidos debe competir en representación de su país en el campeonato mundial de Taekwondo en Corea, que es el favorito.

Entre los participantes del equipo se encuentra Tommy Lee, quien debe enfrentar al tipo que mató a su hermano en un combate.

Best Of The Best Trailer 1989

Fist of Legend (1994)

Esta es una película que tuvo dos versiones. La primera con Bruce Lee y la más contemporánea con Jet Li. Relata la historia de un karateka que regresa para vengar la muerte de su amado mentor que fue asesinado por la armada japonesa durante su ocupación a China.

Fist Of Legend - Cine Asia Official Trailer

El Juego de La Muerte (1979): Esta película fue grabada en 1972 y estrenada siete años después cuando Bruce Lee ya había fallecido.

Billy Lo, estrella del cine de acción, rechaza la oferta de trabajar para un sindicato del crimen, por lo que deciden eliminarlo. Lo finge su muerte para preparar su venganza desde las sombras.

Bruce Lee El juego de la muerte trailer

Operación Dragón (1973)

Lee es un artista marcial shaolin de Hong Kong que recibe una invitación para participar en un torneo de artes marciales organizado por el misterioso y potentado señor Han, el cual ha de celebrarse en una isla privada de su propiedad.

Un agente británico se acerca a Lee para realizar una operación encubierta ya que Han es un narcotraficante. Fue la última película de Bruce Lee antes de su muerte.

Enter the Dragon Official Trailer #1 - (1973) HD

El furor del dragón (1972)

Esta película escrita y dirigida por Bruce Lee se hizo famosa porque contiene una pelea histórica entre el astro de las artes marciales y un entonces joven estadounidense Chuck Norris, quien luego de esta película se convertiría en uno de los mejores actores de las películas de acción.

Sin dudas, una película de culto para los aficionados al karate.

The Way of the Dragon (1972) - Official Trailer | HD 720p

Hard to Kill (1990)

Esta película puso el ancestral arte del Aikido como una nueva alternativa de defensa personal.

Luego de descubrir los actos ilícitos de un político, el detective Mason Storm (Steven Seagal) sufre un atentado que lo deja siete años en coma. Al despertar se asocia con su enfermera para ir tras los asesinos de su esposa y reencontrarse con su hijo.

Hard to Kill Trailer

Kung Fu Panda (2008)

El panda Po trabaja en la tienda de fideos de su padre, mientras sueña con convertirse en un maestro de Kung Fu. Por accidente es elegido para cumplir una antigua profecía y debe estudiar artes marciales junto a sus ídolos, llamados los Cinco Furiosos.

Po necesitará toda la sabiduría, fortaleza y habilidades para proteger a su pueblo de Tai Lung, un leopardo de nieve con super poderes.

Kung Fu Panda | Official Trailer

The Kiss of Dragon (2001)

Liu Liu-Jian es un agente de la inteligencia china enviado a París para detener al mafioso chino Míster Big junto a la policía francesa. Sin embargo, pronto se verá envuelto en una trampa orquestada por el inspector Jean-Pierre Richard, quien planea asesinar a Big para quedarse con el mercado de heroína en Francia. La persecución a Liu pone de cabeza a la policía francesa mientras éste trata de mostrar su inocencia.

