Leclerc se queda con la victoria para Ferrari en el Gran Premio de Italia

Pese al desgaste de sus neumáticos, Leclerc pudo resistir los embates de los McLarens de Oscar Piastri y Lando Norris.

Leclerc también salió victorioso en 2019. Había sido la única victoria de Ferrari en su feudo en los últimos 13 años.

leclercf1lasvegas.jpg El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, celebra tras terminar en la "pole position" en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, el 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas, Nevada. AFP

“Es una sensación increíble. Pensaba que si había una segunda vez no sería igual, pero en las últimas vueltas me sentí como en 2019", dijo Leclerc. "He ganado en la misma temporada en Mónaco y Monza, las dos carreras que quiero ganar. Esto es muy especial”.

Ferrari, que realizó mejoras a su monoplaza para competir en casa, fue el único equipo que optó por hacer una parada.

Y fue la decisión atinada para Leclerc. Vestidos de rojo, los tifosi se emocionaron cuando el piloto de Ferrari cruzó la meta con una ventaja de 2,664 segundos sobre Piastri.

Norris, tras largar desde la pole, quedó tercero con un retraso de 6,153 segundos. El británico redujo a 62 puntos la brecha que le separa de Max Verstappen, el líder del campeonato, que finalizó sexto con un Red Bull que sufrió con la falta de ritmo. El mexicano Sergio Pérez, con el otro Red Bull, quedó octavo.

Debut de Colapinto

En su debut en la F1, el argentino Franco Colapinto (Williams) quedó 12do tras largar 18vo. Superó el desempeño de Logan Sargeant — el estadounidense que reemplazó a mitad de semana — en todas sus carreras con la excepción de una este año.

“Es tu primera carrera en Fórmula 1 y fue una experiencia muy linda todo el fin de semana”, dijo Colapinto. "Lo disfruté mucho.”

Colapinto quedó algo más de diez segundos detrás del danés Kevin Magnussen (Haas), el décimo clasificado.

“Tuve buen ritmo", dijo el primer argentino que compite en la F1 en 23 años. “Largué un poco más atrás de lo que debería haber largado. Creo que si no podríamos haber llegado hasta a los puntos, porque estuvimos bastante cerca”.

FUENTE: AP