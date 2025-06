Lewandowski se sincera sobre cuánto tiempo le queda en el juego

Lewandowski ha declarado que es "muy pronto" para pensar en qué decisión tomará el próximo verano. "Tengo suficiente tiempo para decidir qué quiero hacer. Ahora no es el momento", ha insistido el delantero, quien ha admitido que a día de hoy no tiene "ni idea" de qué será de su futuro a partir del 30 de junio de 2026.

"Puedo decir lo que quiero hacer ahora, pero en el fútbol un año es mucho tiempo. Por ahora pienso que lo más importante es que me estoy preparando para hacer una muy buena temporada", ha remarcado el goleador del Barcelona, que no ha querido pronunciarse sobre quién debería ser su sucesor en el puesto de '9'.

Lewandowski ha opinado que este no es un asunto sobre el que el club deba consultarle, pero sí ha reconocido que "no es un tema fácil" porque actualmente la oferta de delanteros en el mercado es limitada y, por tanto, su precio es elevado.

Lewandowski y su relación con el Barcelona

"No he visto a muchos jugadores hasta ahora que jueguen más de dos o tres años a tope y hayan marcado más de 40 goles. En general, el nivel de goles ha bajado un poco", ha reflexionado el polaco, antes de valorar que encontrar "la solución perfecta" dependerá también "del entrenador y del sistema" de juego.

Por otra parte Lewandowski ha definido la temporada del Barcelona como "casi perfecta", y ha reivindicado que el técnico Hansi Flick ha logrado "que cada jugador esté a su nivel".

"La próxima temporada puede ser un poquito más difícil, porque todos los rivales no querrán ganar, pero si estamos preparados mentalmente, podremos jugar con un poquito más de experiencia y al final será un poquito más fácil", ha analizado.

kewatle.jpg El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra la victoria al final del partido de la liga española entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 16 de marzo de 2025. El Barcelona ganó 2-4. AFP / OSCAR DEL POZO

FUENTE: EFE