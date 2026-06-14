domingo 14  de  junio 2026
MOTORES

Lewis Hamilton consigue su primera victoria con Ferrari

En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante en Montmeló, Lewis Hamilton, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTMELÓ.- El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa al conseguir su primera victoria con la Scuderia en la carrera principal de un Gran Premio, este domingo en la cita de Cataluña, donde abandonó el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante en el circuito de Montmeló, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

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El joven italiano Antonelli, ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

"Para ser sincero, ahora mismo me siento un poco vacío, pero es lo que hay", lamentó el piloto de 19 años.

A 41 puntos

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

"Me habéis ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecéroslo lo suficiente", dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

"A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin vosotros", se emocionó.

Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

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La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la "pole position", se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana catalán.

"Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando", señaló.

Estrategia y fortuna

A menudo criticada por su estrategia, Ferrari se benefició de un golpe del destino este domingo.

La carrera resultó bastante aburrida de entrada y cambió en la vuelta 41 de las 66 del total, cuando el veterano español Fernando Alonso vio averiarse su Aston Martin y provocó la salida del coche de seguridad virtual

Hamilton, que estaba en cabeza, pero con una estrategia de tres paradas en vez de las dos de Mercedes, acababa de pasar por boxes unos minutos antes y aprovechó la ocasión para detenerse a cambiar los neumáticos.

Salió luego en cabeza y, con unas gomas más nuevas que las de Russell y Antonelli, fue ampliando su ventaja vuelta a vuelta, para poder disfrutar de su primera victoria de rojo.

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El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue cuarto, por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).

El Top 10 lo completaron los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad, y el argentino Franco Colapinto, octavo con su Alpine, en meta, que fue sancionado con diez segundos por infracción mientras ondeaba la bandera amarilla, completaron el top-10.

La Fórmula 1 regresará en dos semanas, en el fin de semana del 26 al 28 de junio con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

FUENTE: AFP

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