jueves 4  de  junio 2026
FÚTBOL

Liverpool confirma la identidad de su nuevo entrenador

El español Andoni Iraola, quien venía de comandar al Bournemouth, será el encargado de suceder a Arne Slot en el banquillo del Liverpool de la Premier League

El español Andoni Iraola, en ese momento entrenador del Bournemouth, hace gestos durante un partido, el 9 de mayo de 2026.

El español Andoni Iraola, en ese momento entrenador del Bournemouth, hace gestos durante un partido, el 9 de mayo de 2026.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Liverpool confirmó el jueves la llegada del entrenador español Andoni Iraola, de 43 años y procedente del Bournemouth, para suceder al neerlandés Arne Slot, que fue despedido el sábado después de una temporada decepcionante para este club emblemático del fútbol inglés.

Los Reds no dieron ninguna indicación sobre la duración del contrato del técnico vasco, pero según la prensa británica la firma es por dos temporadas.

Lee además
El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (D), reacciona durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Pep Guardiola deja el Manchester City y pone fin a una era histórica en Inglaterra
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
Fútbol

Florentino Pérez promete ante notario que el Real Madrid seguirá siendo de sus socios

"No necesitas mucho para que el Liverpool te atraiga. El Liverpool es el Liverpool", dijo Iraola, citado en el comunicado del club.

"Pero evidentemente, el ambiente, los hinchas, el club, los jugadores, la oportunidad de dirigir a futbolistas de altísimo nivel, de luchar por títulos... Creo que no puede haber nada más atractivo que eso. Difícil encontrar algo mejor", sentenció.

El Liverpool viene de una temporada decepcionante con Slot, que hizo al club campeón de Inglaterra en 2025, pero que se hizo muy impopular en el país por unos resultados que no estuvieron a la altura y un rendimiento a menudo pobre, muy alejado del ADN del club.

Eligiendo a Iraola, los propietarios hacen una apuesta por una filosofía ofensiva, con presión intensa, ataques a menudo fulgurantes. Para muchos, un regreso a las esencias de la exitosa etapa de Jürgen Klopp (2015-2024).

Irán gana antes de viajar a México

La selección de fútbol de Irán, que tiene previsto volar el sábado rumbo a México para establecer su campo base allí antes del Mundial (11 de junio-19 de julio), venció 2-0 a Mali en un amistoso preparatorio, este jueves en Antalya, en el sur de Turquía.

El "Team Melli", que ya había ganado la semana pasada a Gambia (3-1) en otro duelo preparatorio, se adelantó en el minuto 12 por medio de Saeid Ezatolahi y en el 55' sentenció el defensa Ramin Rezaeian.

El partido se jugó a puerta cerrada y sin presencia de periodistas en la tribuna.

Los jugadores iraníes, que obtuvieron esta semana sus visados para México, donde establecerán su base en Tijuana, esperan recibir ahora los visados para Estados Unidos, país donde debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos, contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

Preguntado sobre ese asunto por la AFP, el servicio de prensa del equipo iraní no respondió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mourinho dice "sí" al Real Madrid si Florentino Pérez es presidente

Enrique Riquelme promete fichar a Haaland y Rodri si gana la presidencia del Real Madrid

Manchester City considera acciones legales tras anuncio de Riquelme sobre Haaland

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Afiuni, juez presa de Chávez, vive una injusticia que no ha terminado 16 años después ,y sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.  
CARTA PÚBLICA

16 años de injusticia contra la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
FLORIDA

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Collage con las fotos de Frank Ramos y Derek Rosa. video
HERIDAS ABIERTAS

De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
FÚTBOL

Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

Te puede interesar

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
EEUU

Cortes emiten miles de órdenes de deportación contra migrantes que no acuden a sus audiencias

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
TENSIONES

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
FLORIDA

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami