Liverpool confirma la identidad de su nuevo entrenador

El español Andoni Iraola, en ese momento entrenador del Bournemouth, hace gestos durante un partido, el 9 de mayo de 2026.

LONDRES.- El Liverpool confirmó el jueves la llegada del entrenador español Andoni Iraola , de 43 años y procedente del Bournemouth , para suceder al neerlandés Arne Slot , que fue despedido el sábado después de una temporada decepcionante para este club emblemático del fútbol inglés.

Los Reds no dieron ninguna indicación sobre la duración del contrato del técnico vasco, pero según la prensa británica la firma es por dos temporadas.

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"No necesitas mucho para que el Liverpool te atraiga. El Liverpool es el Liverpool", dijo Iraola, citado en el comunicado del club.

"Pero evidentemente, el ambiente, los hinchas, el club, los jugadores, la oportunidad de dirigir a futbolistas de altísimo nivel, de luchar por títulos... Creo que no puede haber nada más atractivo que eso. Difícil encontrar algo mejor", sentenció.

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El Liverpool viene de una temporada decepcionante con Slot, que hizo al club campeón de Inglaterra en 2025, pero que se hizo muy impopular en el país por unos resultados que no estuvieron a la altura y un rendimiento a menudo pobre, muy alejado del ADN del club.

Eligiendo a Iraola, los propietarios hacen una apuesta por una filosofía ofensiva, con presión intensa, ataques a menudo fulgurantes. Para muchos, un regreso a las esencias de la exitosa etapa de Jürgen Klopp (2015-2024).

Irán gana antes de viajar a México

La selección de fútbol de Irán, que tiene previsto volar el sábado rumbo a México para establecer su campo base allí antes del Mundial (11 de junio-19 de julio), venció 2-0 a Mali en un amistoso preparatorio, este jueves en Antalya, en el sur de Turquía.

El "Team Melli", que ya había ganado la semana pasada a Gambia (3-1) en otro duelo preparatorio, se adelantó en el minuto 12 por medio de Saeid Ezatolahi y en el 55' sentenció el defensa Ramin Rezaeian.

El partido se jugó a puerta cerrada y sin presencia de periodistas en la tribuna.

Los jugadores iraníes, que obtuvieron esta semana sus visados para México, donde establecerán su base en Tijuana, esperan recibir ahora los visados para Estados Unidos, país donde debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos, contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

Preguntado sobre ese asunto por la AFP, el servicio de prensa del equipo iraní no respondió.

FUENTE: AFP