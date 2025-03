Los Astros opacan a Juan Soto una vez más

“Nunca hubo presión, estábamos cogiendo buenos turnos. Pero por cosas del juego no caían, así que sabíamos que no teníamos que cambiar nada, porque en cualquier momento iban a caer”, dijo Peña después del juego, al ser consultado si en el equipo había algún tipo de presión por no conseguir extrabases en los primeros dos compromisos.

El cuadrangular de Peña, que recorrió 363 pies por el left field y tuvo una velocidad de salida de 106.7 mph, es el primero que conecta un jugador de Houston desde que el estadio cambió su nombre a Daikin Park. “Ni lo estaba pensando, pero es historia”. Soto, en la jornada del viernes, se había convertido en el primero en dar cuadrangular bajo el nuevo nombre.

“Hablamos antes del juego, que había que romper eso (no haber dado extrabases), no sabíamos hasta que alguien lo mencionó y Peña afortunadamente lo pudo romper”, soltó Álvarez.

“Apenas van tres juegos, hay que hacer ajustes”, añadió Álvarez. “Nunca estoy conforme, siempre trato de ser mejor. Si algo me está funcionando trato de ser mejor y sino de que funcione”.

El juego pudo terminar sin carreras recibidas para los Astros, pero un descuido del abridor permitió que José Siri se fuese al home.

“Él (Siri) estaba esperando a que me diera la vuelta. Sentía que tenía tiempo. No me di cuenta de que ese paso extra que di iba a significar tanto”, explicó el derecho tras conseguir su primera victoria de la temporada.