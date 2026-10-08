Los Rays eliminan a los Yankees y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Miembros de los Tampa Bay Rays posan para una foto tras su victoria contra los New York Yankees en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 7 de octubre de 2026 en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York.

Los Tampa Bay Rays volvieron a celebrar en Nueva York. El equipo de Tampa Bay derrotó este miércoles 4-3 a los New York Yankees en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) y dejó fuera de los playoffs a su rival de división.

El cerrador Bryan Baker puso el punto final al encuentro al ponchar a Trent Grisham con la carrera del empate en segunda base. Baker consiguió así su tercer salvamento de la serie, después de entrar en acción tras el abridor Nick Martinez y otros cuatro relevistas.

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La diferencia la marcó el novato Victor Mesa Jr., quien conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada. El batazo salió del estadio y provocó la salida del abridor de los Yankees, Max Fried, quien permitió cuatro carreras limpias y siete hits en 5.2 innings.

"Nos merecíamos esto porque lo queríamos más", declaró Mesa tras la victoria.

Con este triunfo, los Rays regresan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2020. Ahora esperan al ganador de la serie entre los Cleveland Guardians y los Chicago White Sox.

Nueva York tuvo una oportunidad de igualar el partido en el sexto episodio, cuando Anthony Volpe conectó un jonrón de dos carreras. Sin embargo, la jugada fue anulada después de que los árbitros determinaran que hubo interferencia de un aficionado.

La eliminación prolonga la sequía de los Yankees, que no conquistan una Serie Mundial desde 2009, pese a haber disputado los playoffs en 13 de las últimas 17 temporadas.

"El final es terrible. En esta época del año solo hay un equipo que se va a ir a casa feliz", lamentó el manager Aaron Boone después de la derrota.