miércoles 15  de  octubre 2025
Fútbol

Madre de Ousmane Dembelé en problema fiscal por "presunto regalo" en su cuenta

La madre del futbolista francés Ousmane Dembélé se encuentra inmersa en un litigio fiscal por una transferencia de 200.000 euros (cerca de 232.000 dólares) que le hizo su hijo en 2017

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La madre del futbolista francés Ousmane Dembélé se encuentra inmersa en un litigio fiscal por una transferencia de 200.000 euros (cerca de 232.000 dólares) que le hizo su hijo en 2017, presentada como "un regalo" por sus 40 años, informó su abogado.

"El señor Dembélé realizó un regalo a su madre. La administración fiscal considera que es un ingreso imponible, lo que nosotros cuestionamos", declaró a la AFP Hubert Lefebvre, el abogado de Fatimata Dembélé, confirmando una información publicada en medios locales.

La madre del Balón de Oro 2025 pidió este miércoles al tribunal administrativo de Rennes la anulación del impuesto aplicado a esos 200.000 euros.

Para que ese dinero sea considerado como un regalo por la administración fiscal francesa, debe cumplir un criterio de "proporcionalidad en relación con los ingresos", y corresponder a "eventos significativos de la vida", explicó el abogado Lefebvre.

"Consideramos que los 40 años de su madre era una fecha que permitía hacer un regalo", precisó, estimando que no hubo "ningún fraude fiscal".

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 el mes pasado, Dembélé, ex del FC Barcelona y actual atacante del París Saint-Germain, no pudo contener las lágrimas al dar las gracias a su madre desde el escenario del teatro del Châtelet de la capital francesa.

El tribunal administrativo hará pública su decisión en unas semanas.

FUENTE: AFP

