Manchester United despide a Rubén Amorim tras 14 meses en el cargo

El entrenador portugués del Manchester United, Rubén Amorim, aplaude a los fanáticos al salir del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Everton en Old Trafford en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 1 de diciembre de 2024. El United ganó el juego 4-0.

Rubén Amorim ha sido destituido como entrenador del Manchester United apenas 14 meses después de su llegada a Old Trafford, según confirmó el club este lunes mediante un comunicado oficial. La directiva aseguró que la decisión fue tomada “a regañadientes”, pero considerando que es el momento adecuado para provocar un cambio.

El club explicó que la medida busca ofrecer al equipo “la mejor oportunidad posible de lograr la posición más alta en la Premier League” al cierre de la temporada.

Darren Fletcher asumirá de forma interina

Mientras se define el futuro del banquillo, el actual entrenador del equipo Sub-18, Darren Fletcher, tomará las riendas del primer equipo en el próximo partido ante el Burnley, programado para este miércoles.

Manchester United ocupa actualmente la sexta posición de la Premier League tras empatar 1-1 frente al Leeds United el domingo.

Tensión interna y un mensaje directo a la directiva

La salida de Amorim se produce un día después de una llamativa rueda de prensa en la que el técnico portugués dejó entrever fuertes tensiones internas. Tras el empate ante Leeds, Amorim recalcó que era el manager del club y no solo un entrenador, enviando un mensaje directo al departamento de scouting y al director deportivo, Jason Wilcox, a quienes pidió “hacer su trabajo”.

El técnico, de 40 años, ya había mostrado frustración en los días previos al partido al evitar responder preguntas sobre la política de fichajes del club, aunque el domingo fue más contundente al hablar sobre su respaldo por parte de la directiva.

Un ciclo corto y resultados irregulares

Amorim llegó al Manchester United en noviembre de 2024. Durante su etapa, logró llevar al equipo a la final de la Europa League en Bilbao, donde cayó ante el Tottenham Hotspur. Sin embargo, los resultados ligueros pesaron más: el club terminó 15º en la Premier League la temporada pasada.

Su paso por Old Trafford se convierte en el segundo más corto de un entrenador permanente en la era moderna del club, solo superado por el de David Moyes, quien fue despedido tras ocho meses en 2014.

Un gigante que sigue sin reencontrarse con su pasado

El Manchester United, 20 veces campeón de Inglaterra, no gana la Premier League desde 2013, la última temporada de Alex Ferguson. La destitución de Amorim vuelve a poner en evidencia la inestabilidad deportiva del club y la urgencia por encontrar un proyecto sólido que devuelva a los “Red Devils” a la élite del fútbol inglés.