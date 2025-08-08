EEUU "no tiene planes" de reconocer a Palestina como Estado, asegura JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025.

WASHINGTON.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , afirmó este viernes, 8 de agosto, que la administración de Donald Trump "no tiene planes" de reconocer a Palestina como Estado.

Así, el vicepresidente republicano se desmarcó de un creciente número de países occidentales que tomaron la decisión de reconocer a Palestina como Estado en las últimas semanas, como es el caso de Francia, Canadá o Reino Unido.

"No tenemos planes de reconocer un Estado palestino. No sé qué significaría realmente reconocer un Estado Palestino, dada la falta de un gobierno funcional allí", declaró el número dos del gobierno estadounidense durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

Vance respondió así al ser preguntado por la prensa sobre la opinión que le merece que Reino Unido haya planteado dicho reconocimiento en septiembre, en el caso de que las autoridades israelíes no adopten "medidas sustanciales" para poner fin a la situación en el enclave palestino y acceda a un alto el fuego con Hamás.

Objetivos "muy simples"

En este sentido, consideró que el presidente Donald Trump "ha sido muy claro" en que sus "dos objetivos son muy simples", que incluyen "la erradicación de Hamás" para que no vuelva a atacar a civiles israelíes "nunca más" y "solucionar el problema" de la situación humanitaria en la Franja.

"(Trump) se ha sentido muy conmovido por estas terribles imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que queremos asegurarnos de resolver ese problema. Creo que todos podemos trabajar para resolverlo. Obviamente, no es un problema fácil, o ya se habría abordado, pero creo que compartimos ese enfoque y ese objetivo", dijo.

No obstante, agregó que prevé "desacuerdos" con Londres "sobre cómo lograrlo exactamente" .

"Tomar el control" de Gaza

El gabinete de seguridad de Israel aprobó en la noche del jueves el plan presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para "derrotar" al Hamás, que incluye hacerse con Ciudad de Gaza, según un comunicado de su oficina.

El ejército israelí "se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza (norte), al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", indicó el boletín.

"El gabinete de seguridad, por mayoría de votos, ha adoptado cinco principios para poner fin a la guerra", añade.

Los precisa como "el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza; y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

"Una mayoría decisiva de los ministros del gabinete consideró además que un plan alternativo" sometido a su examen "no permitiría ni derrotar a Hamás ni recuperar a los rehenes", asegura comunicado.

Netanyahu afirmó el jueves que Israel quiere tomar el control total de Franja pero no gobernarla, poco antes de la reunión de su gabinete de seguridad.

Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una "hambruna" en el territorio devastado por la guerra.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP