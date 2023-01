Marlins mantienen la mira puesta sobre el venezolano Arráez

Según un reporte reciente de The Athletic, ambos conjuntos siguen en conversaciones con respecto a un posible canje; sin embargo, Minnesota parece no estar dispuesta a ceder al venezolano en un cambio directo por el también criollo Pablo López , quien es la carnada principal de Miami en el actual receso entre campañas.

De hecho, a diferencia de los Marlins con López, los Mellizos no estarían ofreciendo como tal al utility, pues no tienen un interés real de salir de él rumbo a la temporada 2023. No obstante, la directiva de la organización sí estaría dispuesta a escuchar ofertas que involucren al oriundo de San Felipe.

El interés de los Marlins por obtener a un madero a cambio de uno de los miembros de su talentosa rotación de abridores no es nuevo, con rumores sobre posibles aliados circulando desde la temporada muerta de 2021-2022.

López, quien se ha establecido como uno de los integrantes de mayor consistencia en el cuerpo de iniciadores de los peces, parece ser la alternativa principal de la gerente general, Kim Ng, a la hora de concretar alguna transacción, pero otros brazos como Trevor Rogers, el dominicano Edward Cabrera o el también venezolano Jesús Luzardo han sido mencionados como opciones que también podrían colocarse sobre la mesa por la recompensa adecuada.

https://twitter.com/mlbtraderumors/status/1615564414597341186 Marlins, Twins Continue To Discuss Trade Possibilities Involving Luis Arraez, Pablo Lopez https://t.co/aZEebvyRq0 pic.twitter.com/BCSyZS3vf1 — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) January 18, 2023

La razón por la que López sería el candidato ideal para Miami en un cambio, es porque el nativo de Cabimas cuenta con la menor cantidad de años de control restantes entre el grupo mencionado. El diestro tiene previsto atravesar por su último proceso de arbitraje salarial el año que viene y luego podría convertirse en agente libre con miras a la zafra de 2025.

Pero a pesar de esa condición contractual, el venezolano continúa como una opción muy llamativa para cualquier divisa en búsqueda de pitcheo abridor. El espigado serpentinero viene de registrar una sólida efectividad de 3.75 en 2022, con un récord parejo de 10-10 y con 174 ponches en 180 innings de trabajo.

Para Minnesota sería de gran ayuda reforzar su rotación abridora en la actualidad, tomando en cuenta que varios de sus iniciadores actuales tienen previsto declararse como agentes libres después de la venidera contienda.

Arráez, por su parte, tiene un año de control más que López, otra de las razones por las que los Mellizos no estarían dispuestos a un cambio de uno por uno entre los venezolanos. El salario de La "Regadera" en el año que recién inició todavía no se ha determinado, debido a que el jugador y la organización tienen pendiente una audiencia de arbitraje salarial, luego de no poder llegar a un acuerdo la semana pasada.

FUENTE: Andrés Espinoza Anchieta