miércoles 31  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Mbappé queda fuera de acción durante varias semanas

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, sufrió un esguince de rodilla y se espera que esté inactivo para el club durante las próximas tres semanas

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, víctima de un esguince de rodilla, estará ausente al menos tres semanas, dijo a la AFP una fuente próxima al jugador y anunció después su club.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", informó en un breve texto el club blanco, añadiendo que su estado queda "pendiente de evolución".

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
La fuente cercana al jugador informó a la AFP que sufre molestias en el ligamento externo de la rodilla.

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita.

Embed

También queda en el aire su participación en el encuentro de Liga de Campeones del próximo 20 de enero contra su exequipo Mónaco.

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha encadenado numerosos partidos con el Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club.

El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.

En total, Mbappé, que ha firmado un inicio de temporada excepcional, lleva ya 73 goles anotados en 83 partidos con el Real Madrid, todavía a años luz de las cifras de Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 450 dianas en 438 partidos.

Esta temporada, Mbappé ha salvado en numerosas ocasiones a sus compañeros con 18 goles y 4 asistencias en 18 jornadas de LaLiga, por lo que resulta una baja muy sensible para su entrenador Xabi Alonso, quien ha sido criticado por la falta de resultados positivos en tiempos recientes.

¿Quién asume la tarea?

El técnico vasco podría trasladar ahora el peso ofensivo a los brasileños Rodrygo y Vinicius, que han tenido un tibio arranque de temporada.

Mbappé se suma a la lista de bajas de los también lesionados Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold o Federico Valverde. También está ausente el marroquí Brahim Díaz, en plena Copa África de Naciones con su selección.

FUENTE: Con información de AFP

