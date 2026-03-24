martes 24  de  marzo 2026
Fútbol

Mbappé vuelve: listo para jugar con Francia ante Brasil y Colombia tras superar su lesión

Kylian Mbappé confirma que superó su lesión de rodilla y está listo para jugar con Francia ante Brasil y Colombia, pensando en el Mundial 2026

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero francés Kylian Mbappé confirmó este lunes que ha superado su lesión de rodilla y está preparado para volver a la acción con la selección de Francia selección de fútbol durante los amistosos de marzo frente a Brasil selección de fútbol y Colombia selección de fútbol.

El atacante del Real Madrid, de 27 años, dejó atrás una dolencia que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses, generando preocupación en la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025. 
Fútbol

Real Madrid parece mejor sin sus estrellas
Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida. 
Tenis

Sinner y Sabalenka avanzan en Miami; Cerúndolo sorprende a Medvedev

Mbappé deja atrás la lesión y apunta al Mundial

Mbappé explicó que su recuperación se llevó con cautela para evitar recaídas:

“Está superada. Quería volver poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí”.

El francés reveló que sufrió una rotura parcial de rodilla, pero descartó que su participación en el Mundial estuviera en riesgo:

“Como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial”.

Durante el proceso, reconoció haber vivido momentos complicados:

“Sentí mucha frustración, enfado y preocupación. No era el jugador más feliz”.

Sin embargo, ahora asegura estar completamente recuperado y sin dolor.

Kylian Mbappé (34)
El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

Francia se prepara con amistosos exigentes

La selección francesa aprovechará la fecha FIFA para medirse a dos rivales de alto nivel:

Brasil – 26 de marzo en Massachusetts

Colombia – 29 de marzo en Maryland

Para Mbappé, el duelo ante Brasil tiene un significado especial:

“Es increíble jugar contra ellos. Es una selección que puede ganar el Mundial”.

El capitán francés dejó claro que el objetivo no es solo competir, sino afinar detalles de cara al Mundial:

“No vamos de vacaciones, vamos a preparar el Mundial”.

Un regreso clave para Francia

La vuelta de Mbappé supone una gran noticia para Francia, que recupera a su máxima figura ofensiva en un momento clave de la temporada internacional.

Tras semanas de incertidumbre y rumores sobre su estado físico, el delantero regresa con el objetivo de liderar a su selección y llegar en plenitud a la gran cita de 2026.

Temas
Te puede interesar

Salvador Pérez inmortaliza el título mundial con un tatuaje: “Ser campeón es para siempre”

Misterio con pitcher cubano: SoftBank Hawks no logra contactarlo tras el Clásico Mundial 2026

Francisco Cervelli dispara su carrera como mánager tras histórica actuación con Italia en el Clásico Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

Embajada de EEUU en Cuba. 
DECLARACIONES

La dictadura de Cuba intenta negociar con EEUU el pago por las expropiaciones

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

Por Daniel Castropé
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EVENTO

Hialeah convoca al gran rally por la libertad de Cuba este 24 de marzo

El secretario de Estado Marco Rubio.
FRANCIA

Rubio viaja a reunión del G7 en medio de la guerra contra Irán

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
Votación

Senado confirma a Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU