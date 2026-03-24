Mbappé vuelve: listo para jugar con Francia ante Brasil y Colombia tras superar su lesión
Kylian Mbappé confirma que superó su lesión de rodilla y está listo para jugar con Francia ante Brasil y Colombia, pensando en el Mundial 2026
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.
El delantero francés Kylian Mbappé confirmó este lunes que ha superado su lesión de rodilla y está preparado para volver a la acción con la selección de Francia selección de fútbol durante los amistosos de marzo frente a Brasil selección de fútbol y Colombia selección de fútbol.
El atacante del Real Madrid, de 27 años, dejó atrás una dolencia que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses, generando preocupación en la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026.