Mbappé vuelve: listo para jugar con Francia ante Brasil y Colombia tras superar su lesión

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.

El delantero francés Kylian Mbappé confirmó este lunes que ha superado su lesión de rodilla y está preparado para volver a la acción con la selección de Francia selección de fútbol durante los amistosos de marzo frente a Brasil selección de fútbol y Colombia selección de fútbol.

El atacante del Real Madrid , de 27 años, dejó atrás una dolencia que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses, generando preocupación en la antesala del Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Mbappé deja atrás la lesión y apunta al Mundial

Mbappé explicó que su recuperación se llevó con cautela para evitar recaídas:

“Está superada. Quería volver poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí”.

El francés reveló que sufrió una rotura parcial de rodilla, pero descartó que su participación en el Mundial estuviera en riesgo:

“Como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial”.

Durante el proceso, reconoció haber vivido momentos complicados:

“Sentí mucha frustración, enfado y preocupación. No era el jugador más feliz”.

Sin embargo, ahora asegura estar completamente recuperado y sin dolor.

Kylian Mbappé (34) El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026. JAVIER SORIANO / AFP

Francia se prepara con amistosos exigentes

La selección francesa aprovechará la fecha FIFA para medirse a dos rivales de alto nivel:

Brasil – 26 de marzo en Massachusetts

Colombia – 29 de marzo en Maryland

Para Mbappé, el duelo ante Brasil tiene un significado especial:

“Es increíble jugar contra ellos. Es una selección que puede ganar el Mundial”.

El capitán francés dejó claro que el objetivo no es solo competir, sino afinar detalles de cara al Mundial:

“No vamos de vacaciones, vamos a preparar el Mundial”.

Un regreso clave para Francia

La vuelta de Mbappé supone una gran noticia para Francia, que recupera a su máxima figura ofensiva en un momento clave de la temporada internacional.

Tras semanas de incertidumbre y rumores sobre su estado físico, el delantero regresa con el objetivo de liderar a su selección y llegar en plenitud a la gran cita de 2026.