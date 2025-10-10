Dolphins realizan movimientos en su plantilla

Jordan Colbert, de los Dolphins de Miami, participa en un minicamp para novatos, el 10 de mayo de 2024.

Los Dolphins de Miami tienen la mira puesta en su desafío de este domingo ante los Chargers de Los Ángeles , en el que esperan, de una vez por todas, revertir el mal arranque de temporada que han tenido y que los vio perder una ventaja de hasta 17 puntos en su último partido, una derrota contra los Panthers de Carolina .

Y cuando las cosas no están saliendo bien, es importante que un equipo pueda realizar movimientos que sirvan para refrescar el ambiente. Eso fue exactamente lo que los residentes del sur de la Florida hicieron esta semana, cuando reclutaron a un par de jugadores para su escuadrón de prácticas.

Miami firmó al safety Jordan Colbert para el roster activo del equipo de entrenamientos y colocaron en la reserva de lesionados al cornerback Cornell Armstrong. De igual forma, el combinado también pactó con el cornerback Kendall Sheffield para el "practice squad".

Armstrong ha disputado 43 juegos con cuatro aperturas en una carrera en la que ha vestido los uniformes de Houston, Atlanta y Miami a lo largo de cinco temporadas. En ese lapso, el jugador totalizó 45 tacleos y siete pases defendidos. Asimismo, también pasó tiempo en el escuadrón de prácticas con Atlanta y Las Vegas.

Por su parte, Colbert figuró en un partido con los Dolphins, realizando su debut en la NFL durante el choque de la tercera semana contra Búfalo. Ingresó a la máxima categoría como un agente libre que no fue seleccionado en el draft en 2024 y pasó esa temporada en el equipo de prácticas.

La experiencia de Sheffield

Sheffield, de su lado, ha jugado 49 encuentros (20 aperturas) con Atlanta, San Francisco, Tennessee y con los Jets de Nueva York. Durante ese período ha totalizado 108 tacleos y seis pases defendidos. El jugador también tuvo una pasantía por el "practice squad" con Dallas en 2022 y estuvo con Miami en parte del programa de temporada muerta y en el campamento de entrenamiento de este año.

Los Dolphins de Mike McDaniel se ubican en la penúltima plaza del Este de la AFC, con un balance de 1-4 y solo por delante de unos Jets que han sucumbido en sus primeros cinco compromisos del vigente certamen.