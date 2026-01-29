McLaren en problemas durante primeras prácticas en Barcelona

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, conduce durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Catar en el Circuito Internacional de Lusail, en Lusail, el 28 de noviembre de 2025.

La escudería británica de Fórmula 1 McLaren, ganadora de los dos últimos títulos mundiales de constructores, reveló este jueves que tuvo un problema de alimentación de combustible en su motor Mercedes durante la penúltima jornada de ensayos privados de pretemporada en Montmeló ( Barcelona ).

El vigente campeón de la F1, el británico Lando Norris, probó el coche el miércoles y este jueves fue su compañero australiano Oscar Piastri el encargado de pilotar el MCL40, dando 48 vueltas (más de 223 kilómetros) por la mañana en el circuito de Cataluña.

"Durante la pausa para comer, el equipo descubrió un problema en el sistema de alimentación de carburante, que requirió un diagnóstico exhaustivo", reveló McLaren en un comunicado.

Para la escudería era su segundo día de pruebas en Montmeló y su plan se vio acortado por ese percance.

"El equipo trabaja duramente para que el coche esté en el mejor estado posible para la sesión de mañana (viernes)", añadió, sin dar más precisiones sobre la naturaleza de ese problema en el motor híbrido térmico y eléctrico Mercedes-AMG.

Piastri dio este jueves su mejor vuelta en 1 minuto, 18 segundos y 419 milésimas, consiguiendo el cuarto mejor crono entre los pilotos en pista.

"Los coches son completamente diferentes (en 2026, con la nueva reglamentación técnica) respecto a los que hemos visto en los últimos años", subrayó el australiano.

Desde este lunes, Montmeló está siendo escenario de una semana de ensayos privados, sin público ni periodistas, con la presencia de la mayoría de escuderías de la F1.

Aston Martin probó este jueves por primera vez su nuevo coche, el primero desde la llegada del ingeniero británico Adrian Newey.

El piloto canadiense Lance Stroll, hijo del millonario propietario del equipo Lawrence Stroll, fue el primero en salir al asfalto con él y luego tomó el relevo el veterano español Fernando Alonso, según un comunicado de la escudería.

Por su parte, Mercedes, con el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, ha dado 500 vueltas al circuito en tres días, siendo las que más kilómetros han realizado en la pista.

En febrero tendrán lugar dos tandas de ensayos oficiales en Baréin, que darán una idea más precisa de en qué punto está cada equipo antes del inicio de la nueva temporada, que arrancará en Melbourne (Australia) del 6 al 8 de marzo

FUENTE: AFP