miércoles 14  de  octubre 2026
Tenis

Medvedev vence a Tsitsipas y se mete en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái

Daniil Medvedev derrota a Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-5 y se clasifica a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

El ruso Daniil Medvedev celebra tras un punto contra el griego Stefanos Tsitsipas durante su partido individual masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghái, el 14 de octubre de 2026.&nbsp;

El ruso Daniil Medvedev celebra tras un punto contra el griego Stefanos Tsitsipas durante su partido individual masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghái, el 14 de octubre de 2026. 

Hector RETAMAL / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El ruso Daniil Medvedev derrotó este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-5 para clasificarse a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái, en China.

El número seis del mundo firmó una sólida actuación y no concedió ninguna rotura de servicio durante el encuentro, que se prolongó durante una hora y 24 minutos.

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Medvedev dominó el primer set y ejerció presión constante sobre su rival, aunque la segunda manga resultó más igualada. El ruso terminó decantando el partido a su favor con una rotura que le permitió colocarse 6-5, antes de cerrar el triunfo con su servicio.

«Sentí que estaba jugando muy bien hoy. Puse mucha presión en él en el primer set», explicó el tenista ruso, quien reconoció que el segundo parcial fue mucho más ajustado.

El exnúmero uno del mundo, campeón del torneo de Shanghái en 2019, amplió además su ventaja en los enfrentamientos directos contra Tsitsipas. Con esta victoria, el ruso suma 11 triunfos en los 16 duelos disputados entre ambos.

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