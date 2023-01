Mellizos recuperan a Correa con un pacto por seis años

Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco .

El acuerdo con el campocorto estelar se encuentra sujeto a un examen médico exitoso, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha anunciado oficialmente.

Correa llegó el 13 de diciembre a un acuerdo por 13 años y 350 millones de dólares con los Gigantes, quienes programaron una conferencia de prensa para una semana después, a fin de anunciar la contratación.

https://twitter.com/MLB/status/1612868022921793536 Twins, Carlos Correa reportedly agree to a deal, per MLB Network insider @JonHeyman. pic.twitter.com/MSJ2l7Xpnl — MLB (@MLB) January 10, 2023

La conferencia se canceló a unas horas de llevarse a cabo, ante preocupaciones del club por una lesión de tobillo que Correa sufrió en 2014.

Poco después, Correa pactó por 12 años y 315 millones de dólares con los Mets, que mostraron también preocupaciones sobre el tobillo tras un examen médico efectuado el 22 de diciembre y fueron posponiendo la firma mientras intentaban de negociar medidas que los protegieran en casos de lesiones.

El torpedero viene de un sólido desempeño con Minnesota en la temporada pasada, cuando bateó para promedio de .291, con 24 dobles, 22 jonrones y 64 carreras remolcadas en 136 encuentros disputados.

Correa ha sido invitado al Juego de Estrellas en un par de ocasiones y también ha sido ganador de premios como el Guante de Oro y el Novato del Año. Asimismo, el paracorto fue campeón de la Serie Mundial con el polémico equipo de los Astros de Houston en 2017.

FUENTE: Con información de AP