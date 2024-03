Messi no asoma el retiro, pero tampoco se le esconde

"Sé que tan pronto como piense que ya no puedo jugar, que no disfrute el juego o que no pueda ayudar a mis compañeros, entonces me detendré", señaló Messi, en declaraciones para el podcast Big Time. "Soy muy autocrítico. Sé cuando soy bueno y cuando soy malo. Así que para mi retiro, no va a importar qué edad tenga. Si me siento bien, seguiré jugando", añadió.