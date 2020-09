“Tae kwon do, es un deporte que además de pierna, son patadas. Los piñazos en tae kwon do son para el pecho y nunca a la cara. Yo me crié haciendo eso muchos años. Yo estoy haciendo tae kwon do desde los tres años. Y cuando iba a empezar MMA, todo el mundo me hablaba: 'no, tae kwon do no funciona en la jaula, noquean a todos los de tae kwon do'. Y yo decía, “imposible, cómo eso puede ser posible, si Taekwondo tiene una patada increíble que ni pueden ver que está viniendo el oponente””

“Yo peleo en la jaula pensando en lo que yo puedo hacer que le va a doler a la otra persona y qué puedo hacer que puede enseñar el deporte de Taekwondo”, añadió Valerie Loureda.

“Yo estoy bien orgullosa de mi deporte y mi meta es enseñarle al mundo cómo Taekwondo lo puedes usar en la jaula”.

Valerie Loureda Valerie Loureda, izquierda, le entrega un rodillazo a Larkyn Dasch durante la segunda ronda de una pelea de artes marciales mixtas de peso mosca en Bellator 222 el viernes 14 de junio de 2019 en Nueva York. Loureda ganó la pelea. AP / Frank Franklin II

Comentó la importancia de su papá para introducirse en el mundo de las Artes Marciales, pero al mismo tiempo, su fortaleza y su pasión por MMA, la han llevado a ser una deportista independiente que busca dejar su propia huella.

“Mi papá me introdujo al deporte y me enseñó Taekwondo y todos los días me esforzaba para eso. Estoy muy agradecida por eso, pero lo que yo he hecho con MMA es de mí parte. Al principio él no quería que hiciera esto, porque me estaba separando del Taekwondo. Así que le doy las gracias por introducirme a las artes marciales, pero ahora lo que yo estoy haciendo con mi deporte es de mi parte, soy yo, todos los días yo he podido creer en mi como nadie ha creído en mí y mi meta es enseñarle al mundo quien yo soy como peleadora mujer”.

Todo para ella ha sido esfuerzo y lucha, en especial cuando pasó por un momento difícil en su vida con la enfermedad de su mamá. Situación que la llevó a dejar su sueño de ir a los Juegos Olímpicos del 2016 como peleadora de Taekwondo.

Valerie Loureda Larkyn Dasch, izquierda, lidia con Valerie Loureda durante el tercer asalto de una pelea de artes marciales mixtas de peso mosca en Bellator 222 el viernes 14 de junio de 2019 en Nueva York. Loureda ganó la pelea AP / Frank Franklin II

“Yo fui a un cualificatorio olímpico para 2016 y ese era mi sueño toda mi vida: ir a las olimpiadas. De mí y mi papá. Yo sacrifiqué mucho como una joven para poder tener ese sueño. (…) En eso mi mamá se enfermó de leucemia y ahí paramos toda la vida para ayudar a mi mamá y estar ahí con mi mamá. No competí más. Y luego, después de que mi mamá mejoró, yo peleaba en Taekwondo y competía en Taekwondo, pero hasta que un día yo dije: “esto no es mi pasión”. Vi MMA en la televisión y me erizó la piel”, manifestó la peleadora.

