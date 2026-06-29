Miami Heat no planea fichar a los hermanos de Giannis Antetokounmpo tras su llegada

Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee posa para las fotos del equipo lanzando unas pelotas al aire durante el día de medios el lunes dos de octubre del 2023.

La llegada de Giannis Antetokounmpo al Miami Heat revolucionó el mercado de la NBA y convirtió a la franquicia de Florida en una de las principales candidatas al campeonato. Sin embargo, una de las especulaciones que surgieron inmediatamente tras el traspaso parece haber quedado descartada.

De acuerdo con la periodista de ESPN, Ramona Shelburne, el Heat no tiene planes de incorporar a ninguno de los hermanos del dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, una práctica que sí se dio durante la etapa de Giannis con los Milwaukee Bucks.

Baloncesto Miami Heat sacrifica su pick de Draft para completar el histórico fichaje de Giannis Antetokounmpo

Durante su participación en el programa Mason & Ireland, Shelburne fue clara al explicar la postura de la organización.

"No habrá más hermanos Antetokounmpo en Miami. Todo eso de tener a Kostas y Thanasis en el equipo no creo que vaya a continuar, según lo que entiendo", afirmó la reconocida insider.

Las declaraciones prácticamente descartan la llegada de Thanasis, Kostas o Alex Antetokounmpo al Heat únicamente por el vínculo familiar con la nueva estrella del equipo.

La decisión está alineada con la filosofía que históricamente ha caracterizado a la organización encabezada por Pat Riley. Miami pretende aprovechar cada lugar disponible en el roster para incorporar jugadores que puedan contribuir de inmediato dentro de la rotación y fortalecer las aspiraciones del equipo.

Tras concretar el ambicioso traspaso por Giannis, el Heat sacrificó un importante paquete de jugadores y selecciones del Draft con un objetivo claro: competir por el campeonato desde la próxima temporada.

Con el exlíder de los Bucks como nueva figura de la franquicia, Miami busca construir un equipo capaz de pelear por el título, priorizando el rendimiento deportivo por encima de cualquier otro factor. Todo apunta a que, al menos por ahora, la familia Antetokounmpo no volverá a compartir vestuario en la NBA como ocurrió en Milwaukee.