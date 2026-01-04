domingo 4  de  enero 2026
Miami vibra en 2026 con una avalancha de actividades deportivas

El Mundial de fútbol será la principal atracción con siete partidos en el sur de la Florida, pero Miami contará con una gran cantidad de eventos este año

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

AFP ARCHIVO
Por Luis F. Sánchez

Muchos consideran que seguir el Mundial de Fútbol en tres países será costoso, larguísimo y extenuante. La solución será seguirlo solo en la sede de Miami, donde se disputarán siete partidos y habrá una serie de actividades inolvidables alrededor del torneo de fútbol más importante del planeta.

En efecto, la Copa del Mundo será la actividad deportiva más importante del 2026 en el sur de la Florida y en Estados Unidos.

El pentacampeón mundial Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, enfrentará en la fase de grupos a Escocia en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. En ese mismo escenario, el campeón mundial Argentina podría vérselas con España o Uruguay en la ronda de 32, que es de ganar o morir.

Además, habrá un partido imperdible en la fase de grupos entre el Portugal de Cristiano Ronaldo y algunos de los mejores jugadores del mundo y Colombia, que ha formado un equipo poderoso que vuelve a los mundiales después de Rusia 2018.

Las actividades deportivas en el sur de la Florida arrancarán con el Día de los Medios de la MLS, el 8 de enero en el Broward Convention Center, en Fort Lauderdale.

Acto seguido se disputará la finalísima de football universitario, el National Championship, en el Hard Rock Stadium, el 19 de enero.

El Gran Maratón de Miami será del 23 al 25 de enero. Las actividades comienzan el viernes con la exposición, luego es la Tropical 5K y el domingo larga el medio maratón y maratón con la participación de alrededor de 20,000 atletas.

Los dos campeones, Inter Miami y los Panthers defenderán sus títulos de la MLS y la NHL, respectivamente. Los felinos ya empezaron el campeonato de hockey sobre hielo, mientras los rosanegros tendrán un año cargado de acción.

Lionel Messi y David Beckham
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

Inter Miami competirá en la CONCACAF Champions Cup, la MLS y la Leagues Cup.

Además, los rosanegros inaugurarán su nuevo estadio con capacidad para 25.000 aficionados, en el Freedom Park, al lado del Aeropuerto Internacional de Miami. Será en un partido contra el Austin FC, el 4 de abril próximo.

Entre los eventos tradicionales volverán a disputarse el Miami Open, llamado el quinto Grand Slam de tenis, y el F1 crypto.com Miami Grand Prix.

El torneo de tenis se disputará entre el 15 y 29 de marzo, y defenderán su corona el checo Jakub Mensik y Aryna Sabalenka. De seguro estarán los 150 mejores tenistas del mundo y quizás entre ellos se encuentre el serbio Novak Djokovic, quien el año pasado perdió la final con el joven checo.

Por otro lado, del 1 al 3 de mayo se realizará la sexta carrera del campeonato mundial de Fórmula 1. Lando Norris, con su McLaren, defenderá su corona y de seguro sostendrá una lucha tremenda con Max Verstappen, de Red Bull, que fue despojado de su título mundial tras cuatro años consecutivos de reinado.

Para noviembre, el 14 y 15, se ha programado la penúltima de las ocho fechas del primer campeonato mundial de botes de carrera eléctricos, la 1E Serie.

Mientras, los otros equipos de Miami como los Dolphins, especialmente, el Heat y los Marlins deben luchar con todo para levantar cabeza la próxima temporada.

Los Dolphins deberán resolver el costosísimo problema de su quarterback Tua Tagovailoa, a quien firmaron en julio del 2024 por 212.4 millones de dólares y cuatro años. El hawaiano se ha convertido en el suplente más costoso en la historia de la NFL, pues gana 54 millones de dólares al año y no juega desde hace dos fechas por bajo rendimiento.

Es casi imposible que otro equipo quiera asumir ese pasivo y si los Dolphins lo liberan tendrán que incluir 99.2 millones de dólares en su tope salarial del 2026.

Para algunos, el nuevo año llega con extraordinarias expectativas, para otros con situaciones muy difíciles de abordar.

Los siete partidos del Mundial 2026 en Miami

Fecha Partido Etapa

06-15 Arabia Saudita vs. Uruguay Grupo H

06-21 Uruguay vs. Cabo Verde Grupo H

06-24 Brasil vs. Escocia Grupo C

06-27 Portugal vs. Colombia Grupo K

07-03 Ganador grupo J vs. Segundo grupo H Ronda de 32

07-11 Ganador P 91 vs. Ganador P 92 4tos de final

07-18 Perdedor P101 vs. Perdedor P102 3er puesto

