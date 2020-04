El técnico del Tottenham Hotspur demostró su amor por el prójimo al entregar productos al centro de distribución de alimentos del estadio para ayudar a los más afectados por el COVID-19. Ya lo había hecho hace unas semanas en un centro de ancianos.

Jose Mourinho delivers produce to Tottenham Hotspur Stadium’s food distribution hub to aid COVID-19 relief efforts pic.twitter.com/1MwYEnKMEu

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Jose Mourinho delivering food to the elderly who are struggling due to the Corona virus pandemic