Muere piloto brasileño ganador de las 500 millas de Indianápolis

Gil de Ferran, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2003 y poseedor del récord de velocidad en pista cerrada, falleció el viernes mientras competía con su hijo en The Concourse Club en Florida , confirmaron varios excolegas. Tenía 56 años.

Tony Kanaan, colega y compatriota de De Ferran, dijo a The Associated Press que el piloto estaba con su hijo Luke en la pista privada en Opa-Locka, Florida. Tras detener su auto, De Ferran dijo que no se sentía bien.