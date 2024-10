Nadal sucumbe ante Djokovic y así concluye la gran rivalidad de una era

Novak Djokovic logró el tercer puesto en el Six Kings Slam gracias a su victoria ante Rafa Nadal por 6-2 y 7-6 en un choque que supuso el final de un clásico del tenis. Estas dos leyendas se habían enfrentado un total de 60 veces antes de este partido de exhibición en Arabia Saudita , y las gradas se llenaron para presenciar este duelo final que cierra una era.

Cuando Nadal anunció su retiro, exclamó que "Todo tiene un principio y un final". Sin embargo, Djokovic más allá de ser su rival, dijo las palabras que solo un amigo pronuncia: "Quédate un poco más. No lo dejes" sobre la posibilidad de que el español siga como jugador activo.

Lo cierto es que el prime de Nadal ya no es visible. Esos choques entre el español y el serbio, en los que dejaban todo en la cancha mo fue posible verlo en Arabia Saudita. Nole ganó sin mucha complicación en el inicio, dando a entender que su gran rival no es el mismo.

Luego Djokovic bajó el ritmo, lo que permitió a Nadal luchar más fuerte.

El partido se fue al tie break, también reñido, aunque finalmente resuelto por un Djokovic inapelable. Fue el punto final, bonito cuanto menos, de una rivalidad ensalzada por ambos en la breve y emotiva entrega de premios posterior.

Rafa Nadal y Novak Djokovic han encarnado una de las mayores rivalidades, no sólo del tenis, sino de todo el deporte mundial, en los últimos 16 años. Dos jugadores completamente diferentes pero unidos por una misma aptitud: el espíritu competitivo más extremo. Djokovic ganó 16 finales frente a las 13 de Nadal, y aunque hoy no fue una final, este encuentro en el Six Kings Slam sirvió como homenaje a la época dorada que obsequió el tenis.