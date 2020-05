Hace unas semanas el jugador dijo que se sentía ansioso por no poder jugar al fútbol y hasta ahora su panorama en el PGS no está muy claro. El PSG fue declarado campeón y la Liga francesa dio por terminada la temporada. No se sabe si Neymar volverá a París o quizás se pueda incorporar de nuevo al Barcelona FC como se ha venido especulando hace varios meses.

Neymar siempre ha sido un amante de la música y ha intentado con varios instrumentos, incluso con el piano como lo vemos en este vídeo.

El crack de 28 años durante el confinamiento ha publicado videos jugando fútbol con sus perros, también con videojuegos, pero al parecer en la última etapa la música ha sido su mejor aliada.

