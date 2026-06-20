Neymar podría debutar ante Escocia en la Copa del Mundo

El delantero brasileño Neymar, número 10, participa en una sesión de entrenamiento MD-1 en las vísperas del partido de fútbol del Grupo C del Mundial 2026 entre Brasil y Haití.

Carlo Ancelotti , entrenador de la selección de Brasil , asegura como “muy probable” el regreso de Neymar para enfrentar a Escocia tras superar una lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo mantiene fuera del campo desde el 17 de mayo.

"Neymar va a entrenar mañana de forma individual y el lunes va a estar con el equipo y va a estar preparado para el juego contra Escocia", sostuvo el DT de Brasil.

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Tras su primer triunfo delante de la selección brasileña, aseguró querer preparar bien el juego. “Escocia tiene sus características, hoy le creó problemas a Marruecos. Hay que enfocarnos en el juego, calma, tranquilidad".

Pese al buen nivel mostrado por las actuaciones de Cunha y de Vini, Ancelotti apuntó que el Mundial se trata de que Brasil pueda luchar por ganar el sexto título mundial.

El primer mundial de Neymar fue en el 2014, donde tuvo un rendimiento sobresaliente, aunque no pudo terminar el certamen con su equipo. Con 34 años y en su cuarta Copa del Mundo, el diestro podría enfrentarse a su última oportunidad de conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol.