No existen egos individuales en Venezuela

MIAMI.- Venezuela completó su entrenamiento en el LoanDepot Park con la mirada puesta en el juego de mañana. José Altuve , estrella de los Astros de Houston declaró que en el equipo “no existen egos hablamos del conjunto y esa puede ser la clave” y reconoció “es un grupo difícil pero las cosas si bien no va a ser más fáciles si podemos hacerla mejor con el liderazgo de Miguel Cabrera”.

Mientras el abridor Venezolano Martín Perez sostuvo “es una clave colocar los pitcheos. Tengo un plan con Salvador Perez. Él me conoce y hemos trabajado en la debilidad de los bateadores contrarios. Vamos a salir a ganar. No tengo ninguna presión. Eso sí, mañana va a ser un juego de play off. Yo confío mucho en mi repertorio”.

Entretanto también alabó el carisma de Cabrera: “Jugar con él es una gran experiencia, nos hace sentir cómodos y confiados”.

Estar en el sur de la Florida, sede de la diáspora venezolana, Perez reafirma que “tenemos mucha responsabilidad con los fanáticos, hay muchos venezolanos aquí y todo un país también está pendiente de nosotros”.

Con respecto al clásico pasado ahora tengo más madurez y tengo la convicción de los resultados de mi trabajo. Si tú controlas tus emociones todo es posible”.

Por su parte, Andrés Giménez debutante en este tipo de competencia asegura qué “hay una química perfecta en el equipo entre jóvenes y veteranos. Es un sueño vivir esto junto a personas que admiraba desde que comencé a jugar. Es muy especial sentir a tantas personas apoyándote, vamos a sentir apoyo desde las gradas y vamos a hacer lo mejor que podamos por ellos”.