Nueva apariencia de Jimmy Butler toma por sorpresa al Heat

El cambio de apariencia no es del todo nuevo para el jugador, que también llegó al Día de Medios de la campaña pasada con rastas, pero en esta oportunidad parece haber apostado por una modificación mucho más radical.

"Estoy muy conmovido en este momento. Esta es mi etapa emo y me gusta. Este soy yo", señaló Butler, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Así es como me estoy sintiendo recientemente".

Embed Jimmy had Tyler shook and Bam in tears pic.twitter.com/VDx4Bz8wUr — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 2, 2023

Los coaches, por su parte, recibieron a Butler con sonrisas y carcajadas. Incluso sus compañeros parecen haber sido agarrados por sorpresa con la nueva apariencia de la estrella. El centro Bam Adebayo, quien no había visto a su compañero antes de reunirse con la prensa, pensó que alguien había editado las fotos del atacante que le enseñó un periodista.

"Esto no es real. Es demasiado gracioso", señaló Adebayo.

Mientras tanto, el guard Tyler Herro aseguró que el mismo Butler ha estado haciendo bromas sobre su nuevo "look".

"Me dijo que este era su Halloween hoy", contó Herro.

Todavía se desconoce si Butler planea mantener la nueva apariencia para cuando Miami inaugure las prácticas el martes o incluso para más adelante. Por los momentos, los más recientes subcampeones de la NBA llevarán a cabo su campamento en la Florida Atlantic University, cerca de Boca Ratón.