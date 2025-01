Nueva estrella de los Dodgers podria perderse toda la temporada

Aparentemente no todo puede ser perfecto para los temibles Dodgers de Los Ángeles , que luego de firmar al prometedor pitcher japonés , Roki Sasaki , podrían perderlo toda la primera temporada.

Sasaki dijo en su presentación como nuevo jugador de los Dodgers, que un médico le recomendó la cirugía Tommy John antes de su primera temporada con Chiba Lotte.

"Se escuchan muchas voces que dicen que debería haber esperado dos años más [para venir a Estados Unidos], pero, por supuesto, no hay garantías sobre mi condición en esos dos años", contó Sasaki.

Los Dodgers obviamente tienen ese registro medico del lanzador, pero deben estar seguros que es lo mejor para no sobrecargar el brazo de su joven promesa.

"He tenido numerosas lesiones menores en Japón y no creo que eso sea solo resultado de la dirección del equipo", comentó el diestro de 23 años. "Creo que hay muchas cosas que puedo hacer yo mismo y cosas que puedo mejorar. Por supuesto, hay inquietud, pero creo que no tengo otra opción que hacer que funcione".

Si Sasaki se somete finalmente a la cirugía que ha evitado desde los 18 años (actualmente tiene 23), se perdería toda la temporada 2025 de MLB y su estreno tendrá que esperar al menos un año.

En Japón, Sasaki pasó todo su año de novato en rehabilitación; algo que psicológicamente lo afectó al no saber si podría lanzar más o si podría seguir desempeñándose de manera habitual, e incluso, en sus cuatro temporadas en la NPB apenas lanzó 394.2 innings y en 2024 tuvo marca de 10-5 y efectividad de 2.35, pero en apenas 111 entradas.

Picsart_24-11-21_20-50-09-642.jpg El joven lanzador japonés, Roki Sasaki ganó el Clásico Mundial con su selección y ahora espera dar el salto a MLB AFP

"No sabemos en este momento", dijo el presidente de operaciones de béisbol; Andrew Friedman, cuando se le preguntó sobre la carga de trabajo que tendrá Sasaki. "Saldrá y comenzará la temporada, y continuaremos trabajando con él en [su] rutina entre aperturas. Hay más viajes aquí. Pero no tenemos ningún número artificial de entradas. Se tratará mucho más de asociarnos con él, obtener esa retroalimentación, ver cómo se recupera entre aperturas".