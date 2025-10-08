miércoles 8  de  octubre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Odell Beckham Jr. asegura que su tiempo en los Dolphins se "convirtió en veneno para mí"

El reconocido jugador tuvo una corta pasantía por los Dolphins de Miami, en la que reveló hubo muchas frustraciones y promesas sin cumplir

Odell Beckham Jr., en ese entonces de los Dolphins de Miami, durante la previa de un juego del equipo, el 27 de octubre de 2024.

Odell Beckham Jr., en ese entonces de los Dolphins de Miami, durante la previa de un juego del equipo, el 27 de octubre de 2024.

CARMEN MANDATO / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Las despedidas deportivas pueden ser muy nostálgicas y amigables, pero también muy amargas y rencorosas. Si bien muchos asumían que en el caso de Odell Beckham Jr. y los Dolphins de Miami se trataba del segundo caso, el mismo jugador lo confirmó con unas declaraciones recientes en el reconocido podcast "The Pivot".

OBJ, quien formó parte de los Dolphins durante la temporada 2024, conversó con Channing Crowder, un exlinebacker de Miami, y aseguró que hubo mucha toxicidad en su paso por la organización, que finalizó a finales de ese mismo año.

"Había un poco de resentimiento por tener que levantarse e ir a ese recinto (el centro de entrenamiento del club)", admitió Beckham Jr. "Aun cuando era una bendición, se convirtió como en un veneno para mí".

El plan de Beckham Jr. parecía claro: recuperarse de su lesión en la rodilla, pasar por rehabilitación, regresar a un estado físico óptimo y sumarse a un equipo más tarde en la temporada. En su lugar, el jugador terminó retornando al campo antes de lo previsto y comenzó la campaña en la reserva de lesionados, algo que no quería hacer.

Eso generó una ruptura casi inmediata de la relación con los Dolphins, pues durante esas cuatro semanas de inactividad no se acercó al complejo de Miami, aunque sí llegó a ser visto entrenando con Tua Tagovailoa y Tyreek Hill, pilares del conjunto del sur de la Florida, de forma independiente.

Sin embargo, en un punto de la contienda de 2024, Hill le dijo a la prensa que "No lo he visto (a OBJ) en semanas".

La mala relación entre ambas partes llegó a ser notable hasta para los fanáticos, que vieron a un Beckham Jr. apático cuando finalmente regresó a las prácticas. La situación solo empeoró con el pasar de los juegos y OBJ en el banquillo.

"Tengo cosas más importantes. Estoy pasando todo mi tiempo aquí, para nada. Ni siquiera estoy jugando", recordó.

Un cierre lleno de incertidumbre

Cuando los Dolphins lo liberaron de su contrato, Beckham Jr. no habló mucho con la prensa al respecto, lo que tomó por sorpresa a aficionados y expertos alrededor de la NFL.

"Todas las cosas que me dijeron y que me vendieron, por la razón que sea, no se concretaron", sentenció.

