martes 7  de  octubre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Entrenador de los Dolphins admite que el propietario del equipo está "muy frustrado"

Mike McDaniel, entrenador de los Dolphins de Miami, confesó que Stephen Ross, dueño del combinado, no estaba nada contento tras el último revés del club

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Hace algunos días, el propietario de los Dolphins de Miami, Stephen Ross, señaló que el equipo tendría paciencia y que el puesto del entrenador Mike McDaniel no corría peligro alguno, según un reporte de NFL Network; sin embargo, esa misma información también indicaba que las cosas podían cambiar de un momento a otro.

Tras la más reciente derrota del combinado del sur de la Florida, que desperdició una ventaja de hasta 17 puntos contra los Panthers de Carolina el domingo, la perspectiva de Ross podría haber cambiado y el mismo McDaniel confesó que su jefe no estaba nada contento a la conclusión del desafío.

Lee además
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.
FÚTBOL AMERICANO

Pese a caótico arranque, Dolphins apuestan por la paciencia con McDaniel
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. 
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

"Estaba muy frustrado, al igual que yo", dijo el entrenador tras reunirse con Ross después del partido, en declaraciones recogidas por ESPN. "Hablamos sobre el siguiente reto que tenemos que es prepararnos para los Chargers y esa fue la extensión de la conversación", añadió.

Embed

Los Dolphins sostenían una ventaja de 17-0 en el segundo cuarto contra los Panthers, antes de permitirle a Carolina cerrar el choque con marcador de 27-24, en la que significó la cuarta derrota de la temporada para Miami en cinco intentos.

Desde la llegada de McDaniel a su puesto actual al mando del combinado, los Dolphins tenían récord de 10-0 en juegos en los que lideraban por tres anotaciones en cualquier punto del mismo.

Antecedentes con los coaches

El arranque de Miami con balance de 1-4 es el peor para ellos desde 2019. Si bien los dos coaches previos de los Dolphins, Brian Flores y Adam Gase, fueron despedidos tras concluir sus respectivas terceras temporadas con la institución, Ross cesanteó a Joe Philbin tras un inicio de 1-3 en su cuarta campaña en 2015 y a Tony Sparano después de un comienzo de 4-9, también en su cuarta contienda en 2011.

McDaniel ha insistido en que preocuparse por su seguridad laboral quitaría su enfoque de lo realmente importante: realizar su trabajo.

"Es frustrante porque hay mucha habladuría y necesitamos graduarnos en hacer", expresó. "No pienso que nadie quiera escucharme hablar al respecto, así como yo tampoco quiero hacerlo, pero eso no cambia la realidad firme que es: tienes que mejorar en cosas o vas a continuar generando los mismos resultados", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Dolphins ganan su primer partido de la temporada, pero pierden a importante jugador

Tyreek Hill sufre desgarro de ligamentos y se pierde la temporada con los Miami Dolphins

Los Miami Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos y caen ante los Panthers

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades