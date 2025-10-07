Entrenador de los Dolphins admite que el propietario del equipo está "muy frustrado"

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

Hace algunos días, el propietario de los Dolphins de Miami , Stephen Ross , señaló que el equipo tendría paciencia y que el puesto del entrenador Mike McDaniel no corría peligro alguno, según un reporte de NFL Network; sin embargo, esa misma información también indicaba que las cosas podían cambiar de un momento a otro.

Tras la más reciente derrota del combinado del sur de la Florida, que desperdició una ventaja de hasta 17 puntos contra los Panthers de Carolina el domingo, la perspectiva de Ross podría haber cambiado y el mismo McDaniel confesó que su jefe no estaba nada contento a la conclusión del desafío.

FÚTBOL AMERICANO Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

"Estaba muy frustrado, al igual que yo", dijo el entrenador tras reunirse con Ross después del partido, en declaraciones recogidas por ESPN. "Hablamos sobre el siguiente reto que tenemos que es prepararnos para los Chargers y esa fue la extensión de la conversación", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Dolphins (@miamidolphins)

Los Dolphins sostenían una ventaja de 17-0 en el segundo cuarto contra los Panthers, antes de permitirle a Carolina cerrar el choque con marcador de 27-24, en la que significó la cuarta derrota de la temporada para Miami en cinco intentos.

Desde la llegada de McDaniel a su puesto actual al mando del combinado, los Dolphins tenían récord de 10-0 en juegos en los que lideraban por tres anotaciones en cualquier punto del mismo.

Antecedentes con los coaches

El arranque de Miami con balance de 1-4 es el peor para ellos desde 2019. Si bien los dos coaches previos de los Dolphins, Brian Flores y Adam Gase, fueron despedidos tras concluir sus respectivas terceras temporadas con la institución, Ross cesanteó a Joe Philbin tras un inicio de 1-3 en su cuarta campaña en 2015 y a Tony Sparano después de un comienzo de 4-9, también en su cuarta contienda en 2011.

McDaniel ha insistido en que preocuparse por su seguridad laboral quitaría su enfoque de lo realmente importante: realizar su trabajo.

"Es frustrante porque hay mucha habladuría y necesitamos graduarnos en hacer", expresó. "No pienso que nadie quiera escucharme hablar al respecto, así como yo tampoco quiero hacerlo, pero eso no cambia la realidad firme que es: tienes que mejorar en cosas o vas a continuar generando los mismos resultados", concluyó.