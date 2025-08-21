ONU insta a Estados Unidos y Venezuela a "rebajar tensiones" y actuar "con contención"

CARACAS. - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno de Estados Unidos y al régimen de Venezuela a "rebajar tensiones" y actuar con "contención". Esto tras los últimos avisos cruzados a raíz de un despliegue de buques militares estadounidenses frente a la costa venezolana.

Daniela Gross, una de las portavoces del secretario general de la ONU, informó que António Guterres sigue "de cerca" estos acontecimientos. Durante una rueda de prensa, este jueves 21 de agosto, se refirió a la actual escalada política entre los dos países y llamó a "resolver las diferencias por medios pacíficos".

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que el despliegue de tres navíos de guerra obedece a una campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan directamente al dictador venezolano, Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de dólares.

El 20 de agosto, se conoció que Estados Unidos desplegó el avión P-8 Poseidón hacia Venezuela. Esta aeronave se sumó a la movilización de los buques y más de 4,000 soldados estadounidenses.

El gobierno del presidente Donald Trump catalogó al régimen de Nicolás Maduro como "un cartel del narcotráfico" y no un gobierno legítimo, siendo Maduro un fugitivo de la justicia.

Venezuela moviliza milicianos

En respuesta a las acciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro informó sobre la movilización de 4,5 millones de milicianos a lo largo del territorio en esta semana, "para garantizar la tranquilidad y la soberanía" ante amenazas externas.

Dijo que el despliegue es parte “clave” de un “plan de paz” que se realizará "palmo a palmo" en territorio venezolano y se implementará “en todas las fábricas y centros de trabajo de todo el país".

"La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (...) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura", sostuvo Maduro durante una reunión con alcaldes y gobernadores.

