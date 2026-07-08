Operan a jugador de Inglaterra que se rompió el brazo tras celebración en el Azteca

El centrocampista de Inglaterra, Jordan Henderson (izquierda), y el delantero Harry Kane celebran luego de la victoria de su selección ante México en un partido del Mundial, el 5 de julio de 2026.

KANSAS CITY.- El centrocampista inglés Jordan Henderson fue operado del brazo que se fracturó tras sufrir una aparatosa caída durante los festejos por la victoria de Inglaterra sobre México , en los octavos de final del Mundial.

El jugador del Brentford cayó al saltar una valla publicitaria durante las celebraciones por el triunfo 3-2 en el Estadio Azteca , resultado que clasificó a los "Three Lions" a los cuartos de final.

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El excapitán del Liverpool, de 36 años, que apenas ha disputado unos minutos en Norteamérica 2026, fue trasladado a un hospital después de abandonar el terreno de juego en camilla.

Henderson, internacional inglés en 91 ocasiones, se perderá el resto del torneo, aunque permanecerá junto a la selección en su base de concentración en Kansas City.

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"Operación hecha. Ahora a prepararse para la grande del sábado", publicó Henderson en Instagram.

"Gracias a todo el personal que me atendió en el Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación".

El delantero inglés Morgan Rogers destacó la influencia del veterano centrocampista, pese a su escasa participación en el torneo.

"Lo es todo, realmente, y es el corazón del grupo", dijo este miércoles en Kansas City.

"Verlo esta mañana sonriendo y tan feliz como siempre, sin importar lo que ha pasado en las últimas 48 horas... Para nosotros es un placer simplemente verlo y ojalá podamos tenerlo de vuelta en el campo lo antes posible".

Inglaterra se enfrentará el sábado en Miami a la Noruega de Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial.

Respaldo para Kane

El delantero inglés Morgan Rogers respaldó este miércoles a Harry Kane de cara al duelo con Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial y aseguró que el capitán de los "Three Lions" saldrá vencedor del esperado enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del torneo.

Los cañoneros, que se verán las caras en el Inglaterra-Noruega de los cuartos de final en Miami, figuran entre los principales candidatos en una apasionante carrera por la Bota de Oro del torneo, junto con el astro argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

Rogers, ariete del Aston Villa, admitió que Haaland, figura del Manchester City, que suma siete goles en su primera Copa del Mundo, es casi imposible de detener.

"¿Alguien ha conseguido alguna vez frenar a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero vamos a intentarlo", dijo el miércoles Rogers, de 23 años, en la concentración inglesa en Kansas City.

FUENTE: AFP