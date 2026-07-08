miércoles 8  de  julio 2026
FÚTBOL

Operan a jugador de Inglaterra que se rompió el brazo tras celebración en el Azteca

El mediocampista de Inglaterra, Jordan Henderson, sufrió una aparatosa caída durante los festejos por la victoria de su selección ante México en el Mundial

El centrocampista de Inglaterra, Jordan Henderson (izquierda), y el delantero Harry Kane celebran luego de la victoria de su selección ante México en un partido del Mundial, el 5 de julio de 2026.

El centrocampista de Inglaterra, Jordan Henderson (izquierda), y el delantero Harry Kane celebran luego de la victoria de su selección ante México en un partido del Mundial, el 5 de julio de 2026.

CARL DE SOUZA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- El centrocampista inglés Jordan Henderson fue operado del brazo que se fracturó tras sufrir una aparatosa caída durante los festejos por la victoria de Inglaterra sobre México, en los octavos de final del Mundial.

El jugador del Brentford cayó al saltar una valla publicitaria durante las celebraciones por el triunfo 3-2 en el Estadio Azteca, resultado que clasificó a los "Three Lions" a los cuartos de final.

Lee además
Los jugadores de Colombia reaccionan tras la tanda de penaltis contra Suiza durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Suiza y Colombia en el Estadio de Vancouver, el 7 de julio de 2026. 
Fútbol

Colombia se despide del Mundial con un hito único: la selección que recorrió los tres países anfitriones
Murat Yakin, entrenador de Suiza, aplaude a los aficionados tras la victoria en la tanda de penaltis durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia
Fútbol

Suiza sueña con eliminar a Argentina en el Mundial 2026: "No es invencible"

El excapitán del Liverpool, de 36 años, que apenas ha disputado unos minutos en Norteamérica 2026, fue trasladado a un hospital después de abandonar el terreno de juego en camilla.

Henderson, internacional inglés en 91 ocasiones, se perderá el resto del torneo, aunque permanecerá junto a la selección en su base de concentración en Kansas City.

"Operación hecha. Ahora a prepararse para la grande del sábado", publicó Henderson en Instagram.

"Gracias a todo el personal que me atendió en el Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación".

El delantero inglés Morgan Rogers destacó la influencia del veterano centrocampista, pese a su escasa participación en el torneo.

"Lo es todo, realmente, y es el corazón del grupo", dijo este miércoles en Kansas City.

"Verlo esta mañana sonriendo y tan feliz como siempre, sin importar lo que ha pasado en las últimas 48 horas... Para nosotros es un placer simplemente verlo y ojalá podamos tenerlo de vuelta en el campo lo antes posible".

Inglaterra se enfrentará el sábado en Miami a la Noruega de Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial.

Respaldo para Kane

El delantero inglés Morgan Rogers respaldó este miércoles a Harry Kane de cara al duelo con Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial y aseguró que el capitán de los "Three Lions" saldrá vencedor del esperado enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del torneo.

Los cañoneros, que se verán las caras en el Inglaterra-Noruega de los cuartos de final en Miami, figuran entre los principales candidatos en una apasionante carrera por la Bota de Oro del torneo, junto con el astro argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

Rogers, ariete del Aston Villa, admitió que Haaland, figura del Manchester City, que suma siete goles en su primera Copa del Mundo, es casi imposible de detener.

"¿Alguien ha conseguido alguna vez frenar a Erling Haaland? No estoy seguro de que lo hayan hecho, pero vamos a intentarlo", dijo el miércoles Rogers, de 23 años, en la concentración inglesa en Kansas City.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Egipto pide exclusión del árbitro que le tocó contra Argentina en el Mundial

Estos son los cruces de cuartos de final en el Mundial de Norteamérica 2026

A días de su dolorosa eliminación del Mundial, México oficializa a su nuevo entrenador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano es escoltado por su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro; aparece en una imagen durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, en el este de Cuba, el 26 de julio de 2018.
CUBA-EEUU

Entrevista de nieto de Raúl Castro a USA Today, un termómetro de La Habana hacia Washington

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Funcionarios de la FPL. 
FLORIDA

Aprueban reembolso de 80 millones a clientes de FPL por sobrecobros tras huracanes de 2024

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).   
EMERGENCIA

Desde Venezuela, jefe humanitario de la ONU llama a "compromiso sostenido" tras terremotos

Te puede interesar

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Por ILIANA LAVASTIDA y IVÁN GARCÍA
El diputado dominicano Elías Wessin, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) de República Dominicana, Pelegrín Castillo.
LLAMADO

Líderes dominicanos piden desplegar el Escudo de las Américas en Haití

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)
COLABORACIÓN

Amazon coordina con EEUU puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl obtiene nueve nominaciones al Emmy